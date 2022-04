"Grüne Zone": 350 Strafzettel seit dem Start

Werbung

Eine Anfrage der Grünen im Gemeinderat brachte erste konkrete Bilanzzahlen zur „Grünen Zone“ an die Öffentlichkeit. Verkehrsstadtrat Walter Schaffer (SPÖ) erklärte etwa auf Wunsch der Schwechater Öko-Partei, wie viele Strafzettel bisher ausgestellt wurden. Die Antwort: Im ersten Monat waren es rund 350 Organmandate zu je 27 Euro. Damit lukrierte die Stadt in etwa 9.450 Euro aus nicht rechtskonform geparkten Autos.

Zudem wurden bis zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag exakt 5.486 Parkkarten ausgestellt, etwa 80 Prozent gingen an Privatpersonen. Bei 95 Euro pro Parkkarte ergeben sich Einnahmen in Höhe von 521.000 Euro. Über das Handyparken wurden etwa 7.500 Euro eingenommen.

Dem gegenüber stehen Ausgaben von circa 46.800 Euro, wobei die Kosten für das Handyparken rund 2.250 Euro ausmachen. Den größten Anteil bei den Ausgaben hat mit rund 22.000 Euro die Fertigung und die Montage der Verkehrsschilder. Weitere 7.000 Euro kosteten die Bodenmarkierungen und 8.000 Euro die Produktion von Druckwerken wie Parkscheine, Parkkarten etc.

Für die Parkraumüberwachung gibt es noch keine Abrechnung, Schaffer schätzt die monatlichen Kosten auf rund 20.000 Euro.

