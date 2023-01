Gym-Ball kehrt mit Zeitreise zurück

Werbung

Nach zwei Jahren Coronapause kehrt der Schulball des BG/BRG Schwechat am 18. Februar zurück, in diesem Jahr unter dem Motto „Let the 90s never end“. Die siebten Klassen laden zu einer „einmaligen, unvergesslichen Nacht“ ins Multiversum, so die Schüler.

Seit Monaten schon laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Schulball. Von Choreografien über Dekorationen hin zu Verpflegung und dem Tanzen – alles muss passen, um die 90er wiederzubeleben. Egal, ob sie selber tanzen, ob sie filmen oder Wein ausschenken, alle Siebtklässler wollen mit ihrer Arbeit sicherstellen, dass der Schulball wieder der unvergessliche Abend wird, der er traditionellerweise ist. Das Besondere an einem Ball ist aber selbstverständlich nicht die gute Organisation, die Tombolapreise oder der Geschmack des Kuchens, sondern die Tanzeinlagen. Hierbei stimmt die Balleröffnung mit klassischeren Tänzen auf eine Mitternachtseinlage ein, in der alle bedeutenden Genres der 90er zur Spitze der Entwicklung der Tanzkunst kombiniert werden. Subkulturen verschmelzen zu einem Ganzen, gestaltet von Schülern wie Lehrern, die sich dabei allesamt nicht zu ernst nehmen.

Die Eintrittskarten können sowohl ab 13. Jänner im Sekretariat des BG/BRG Schwechat, als auch an der Abendkasse erworben werden. Schülerinnen und Schüler zahlen im Vorverkauf 20 Euro, Erwachsene 29 Euro. An der Abendkasse können Karten für Schüler um 23 Euro und für Erwachsene um 32 Euro erworben werden. Tischplatzreservierungen für sechs Euro sind nur vor Ort im Gymnasium möglich. Weitere Informationen werden bald auf der Schulwebsite und auf Instagram (@schulballschwechat2023) bekanntgegeben.

