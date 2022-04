Hammerbrotwerk: Chemieunfall-Richtlinie verhindert Wohnbauprojekt

Werbung

Auch 53 Jahre nach dem Ende der Brotfabrik hängt die Zukunft der ehemaligen Hammerbrotwerke am seidenen Faden. Das wollte die Immobiliengruppe „Soravia“ eigentlich ändern. Seit 2015 arbeitete der Immobilienentwickler an einem Wohnbauprojekt, das aus den Backsteingebäuden Wohnungen machen soll. Seit vier Jahren gehört „Soravia“ auch das Areal, es wurde für vier Millionen Euro gekauft.

Doch wie es nun scheint, wird dem Immoprojekt die fehlende Widmung auf „Bauland-Wohngebiet“ zum Verhängnis. Denn gewidmet ist das knapp fünf Hektar große Grundstück als „Bauland-Betriebsgebiet“, sprich ein Wohnbau ist rechtlich gar nicht möglich. Es bräuchte eine Umwidmung, dafür wäre die Gemeinde zuständig. Doch im Rathaus wird eine Änderung der Flächenwidmung nicht angestrebt, wie Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) auf NÖN-Anfrage bestätigt.

Nähe zu OMV & Co. als zentrales Problem

Auf der einen Seite passe ein weiteres Bauprojekt mit bis zu 400 Wohnungen derzeit nicht in die Entwicklungspläne der Stadt, doch der Hauptgrund ist tatsächlich ein anderer. Und zwar die Seveso-Richtlinie.

Sie gilt EU-weit und wurde „zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen“ geschaffen. Bezeichnet wurde sie nach der italienischen Stadt Seveso, wo sich 1976 ein folgenschwerer Chemieunfall ereignete. Die Richtlinie führt gefährliche Stoffe und Maßnahmen, die produzierende Betriebe einhalten müssen, auf. Darüber hinaus sind Mindestabstände zu Wohngebieten definiert, diese gelten aber nur im Falle von Neuwidmungen.

„In Gesprächen mit unserer Betreuerin beim Land wurde uns zu verstehen gegeben, dass eine Umwidmung nicht positiv bewertet würde“, weiß Baustadtrat Jahn. Daher habe man sich entschieden, keine weiteren Ressourcen darin zu investieren. „Wer weiß, wie die Richtlinien in zehn oder 15 Jahren aussehen oder inwieweit die Betriebe sicherer geworden sind“, schließt er eine Neubewertung nicht gänzlich aus. Im Falle der Hammerbrotwerke sind Air Liquide, jedoch allen voran OMV und Borealis ausschlaggebende Betriebe.

Den „Soravia“-Plan für das historische Fabriksgelände bezeichnet der Baustadtrat allerdings als „tolles Projekt“. Beim Immobilienentwickler will man das Wohnbau-Vorhaben unbedingt umsetzen. Man gibt aber gegenüber der NÖN zu, dass die Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude auch nur so wirtschaftlich sinnvoll sei. „Leider ist der Umwidmungsprozess noch nicht wie erhofft fortgeschritten“, sagt dazu Pressesprecherin Rafaela Reiter. Die Seveso-Richtlinie komme laut „Soravia“ auch nicht zum Tragen, da bereits jetzt zahlreiche Wohngebiete zwischen der OMV und dem Grundstück an der Wiener Stadtgrenze bestehen. Allerdings waren die alle schon zuvor als Wohngebiet gewidmet.

