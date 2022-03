Haschka-Ära bei Grünen endet

Eigentlich „nur“ angeheiratet, sorgt Jörg Liebenauer-Haschka dennoch für eine Zäsur bei den Grünen. Denn mit ihm verlässt das letzte Mitglied der Öko-Partei aus dem Familienverbund der Haschkas den Gemeinderat. Schwiegervater Paul Haschka trat 2019 bei den Grünen aus und sitzt nun für die NEOS im Gemeinderat, übrigens ebenso wie Sohn Benjamin für die SPÖ.

Liebenauer-Haschka zieht sich nach zwölf Jahren zurück, zuletzt war er sogar Klubsprecher. Der Grund ist kein alltäglicher: „Meine Frau wird in den nächsten Monaten ein sozialmedizinisches Projekt in Tansania betreuen und wir werden dafür sechs Monate in Lugarawa im Südwesten mit unseren Kindern leben.“ Er werde sich in dieser Zeit um die drei gemeinsamen Kinder kümmern und „die örtliche Schule und das Spital mit meinen IT-Kenntnissen unterstützen“.

Die Grünen würden immer eine politische Heimat bleiben, betont Liebenauer-Haschka. Ob er jedoch nach seiner Rückkehr erneut aktiv dabei sein wird, werde sich zeigen. „Es ist für mich schwer abschätzbar welche Projekte und Schwerpunkte für mich nach meinen Afrika-Aufenthalt wichtig sein werden“, erklärt der 36-Jährige. Wenn es seine Zeit zulasse, werde er jedoch versuchen „meine Ideen für ein besseres Schwechat einzubringen“. Und dafür wären die Stadt-Grünen für ihn die erste Anlaufstelle.

Merlin Waldhör übernimmt das freie Mandat. Foto: Grüne

In seinen zwölf Jahren im Gemeinderat hat Liebenauer-Haschka jedenfalls viel erlebt. „Einmal von Opposition- zur Regierungspartei und zurück“, beschreibt er es in Kürze. Aber es ihm stets eine Ehre und Freude gewesen „der Stadt nach bestem Wissen und Gewissen zu dienen“.

Als Nachfolger wird der Klederinger Merlin Waldhör in den Gemeinderat einziehen. Dem 20-jährigen Informatik-Studenten sind „insbesondere die Wünsche von Kultur und unterrepräsentierten Gemeinschaften ein großes Anliegen“.

