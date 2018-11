Maximal 60 statt wie bisher 30 Minuten darf künftig in der Kurzparkzone am Hauptplatz beziehungsweise in der Franz-Schubert-Straße geparkt werden. An den Kosten von 80 Cent pro halber Stunde ändert sich dadurch nichts. Wann die neue Regelung in Kraft tritt, steht noch nicht genau fest. Fix ist nur, dass es nicht mehr 2018 sein wird. „Es dauert knapp zwei Monate von den Vorbereitungen bis zur Umsetzung“, erläutert Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne).

Die für Verkehrsangelegenheiten zuständige Stadt-Politikerin will den Antrag auf Verlängerung der Maximal-Parkdauer in der Gemeinderatssitzung am 6. Dezember einbringen. Die Verfahrensdauer erklärt Krenn auch mit einer notwendigen Änderung der Kurzparkzonen-Verordnung, wofür es ein OK von der Bezirkshauptmannschaft (BH) braucht. Spätestens im Februar sollte die Änderung dann in Kraft treten. Mit der Verlängerung auf 60 Minuten kommt die Stadt einem Wunsch der Kaufleute nach. „Die derzeitige Parkdauer von maximal 30 Minuten bringt ja Frequenz. Da der Großteil der Betriebe aber von der Beratung lebt, ist man an uns herangetreten“, erklärt Krenn.

Das bestätigt Elisabeth Strini, Obfrau der Wirtschaftsplattform (WPF), im NÖN-Gespräch. „Für uns ist es sehr wichtig, dass eine Stunde lang geparkt werden darf“, erläutert sie. Handlungsbedarf sieht Strini noch beim Handyparken und dabei, dass es kein Retourgeld gibt. Bei Ersterem soll es mit Jahresanfang 2019 eine Verbesserung geben, sagt Krenn. Anbieter A1-Telekom arbeite jedenfalls daran.