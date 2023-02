Hebamme mit ganzem Herzen

Die 23-jährige Miriam Jakl studierte den Beruf „Hebamme“ an der FH Campus Wien, der mit einem Bachelor abschließt. Seit Juli 2022 ist die Geburtshelferin eingetragene selbstständige Hebamme und eröffnete ihre Ordination im Haus ihrer Urgroßeltern in der Bergzeile 30.

Auf die Frage, wie sie zu so einer außergewöhnlichen Berufswahl kam, meinte Jakl: „Mit 14 Jahren, ich war noch im Gymnasium Schwechat, musste ich mich entscheiden, welchen Ausbildungsweg ich weiter gehe“. In dieser Zeit besuchte Jakl einmal mit ihrer Großmutter eine Therme und begegnete vielen schwangere Frauen dort. „Da stand für mich fest, ich will mit Frauen, die Kinder bekommen, arbeiten“, erzählte die Schwechaterin.

Ihre soziale DNA liegt in der Familie. Mutter Sabine Jakl ist Volksschuldirektorin in Favoriten und Onkel Andreas Jakl Kinesiologe in Schwechat. „Mein Onkel und ich ordinieren jetzt beide in der Bergzeile 30“, lacht die junge Hebamme.

Mit 16 Jahren war sie bei ihrer ersten Geburt als Auszubildende dabei. Mit 18 Jahren absolvierte Jakl ein „Freiwilliges soziales Jahr“ beim Roten Kreuz Schwechat. Zusätzlich zum Studium lernte die Geburtshelferin auch die Doula-Ausbildung (hier geht es um das emotionale Wohlbefinden der Frau in der Schwangerschaft sowie bei und nach der Geburt) und die mexikanische Hebammenkunst Rebozo (Tuchkunst zur Entlastung des Rückens). „Ich begleite Hausgeburten und bin auch danach für Frauen und Familien da“, erklärt Jakl ihre Arbeit.

Im Oktober 2022 gründete die Schwechaterin gemeinsam mit einer Juristin den Verein „Rechte für Sternchenmamas“. „Im Parlament versuchen wir gerade, alle Parteien an Bord zu holen, um einen gestaffelten Mutterschutz für Frauen nach Fehlgeburten durchzusetzen“, beschreibt Jakl ihr Engagement.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.