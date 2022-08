Hilfe beim Ankommen durch Beirat für Integration

Werbung

Die Braustadt wächst, aktuell haben rund 20.900 Menschen einen Hauptwohnsitz in Schwechat. Das sind etwa 5.500 Menschen mehr als noch vor 20 Jahren. Doch viele Zuzügler wohnen zwar in der Stadt, leben aber nicht unbedingt hier. Sie nehmen oftmals kaum am gesellschaftlichen Geschehen teil.

Eine Initiative des im Herbst des Vorjahres gegründeten Integrationsbeirates der Stadtgemeinde will das nun ändern. Konkret wurde ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, das Neo-Schwechatern ein Ankommen auf persönlicher Ebene ermöglichen soll.

Beirats- vorsitzender Hans Joachim Krebecek. Foto: Gerald Burggraf

Idealerweise sollen Ur-Schwechater das Bild ihrer Stadt weitertragen. „Es geht darum, dass sich Zuzügler mit Schwechat identifizieren und tatsächlich hier ankommen“, unterstreicht Beiratsvorsitzender Hans Joachim Krebecek. Die politisch zuständige Integrationsstadträtin Inna Mlada (SPÖ) sieht darin auch ganz praktische Vorteile: „Wir bieten als Gemeinde so viele Veranstaltungen an und das gratis. Viele Zugezogene glauben aber, dass der Eintritt etwas kostet.“

Für Beiratsvorsitzenden Krebecek scheitert es oft an der Kommunikation. „Wenn man miteinander redet, erfährt man mehr und es bleibt auch mehr hängen“, ist er überzeugt. Der gebürtige Oberösterreicher weiß, wovon er spricht, kam er doch selbst vor elf Jahren der Liebe wegen nach Schwechat, genauer gesagt nach Rannersdorf. Das war mit ein Grund, warum er beim Integrationsbeirat habe mitwirken wollen. „Es kommen viele Ideen auf den Tisch“, ist er begeistert.

Am konkretesten ist das Mentoring-Programm, wenn es auch laut Stadträtin Mlada einmal ein „Testballon“ in Sachen Integration ist. Mentoren werden jedenfalls bereits gesucht. Bei Interesse schickt man eine E-Mail mit den Kontaktdaten inklusive Telefonnummer an willkommen@schwechat.gv.at .

Idee für ganze Region

