Hoffnung auf normale Badesaison

Werbung

Keine 3G-Kontrolle am Eingang oder Maskenpflicht in Innenräumen – nach zwei Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie öffnet das Sommerbad am kommenden Montag wieder ohne Einschränkungen. Die Hoffnung auf eine „normale Badesaison“ ist sowohl bei der Stadtgemeinde als Betreiber als auch dem Kantinenteam um Pächter Michael Sicha groß.

„Das ganze Team fiebert der neuen Saison entgegen. Vom Ablauf her wird es ohne Einschränkungen auch wieder deutlich einfacher“, weiß Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ). Er ist politisch für die Belange rund um das Freizeitzentrum zuständig. Größere Investitionen mussten heuer nicht getätigt werden. „Auf Wunsch der Gäste gibt es aber einen neuen Tischtennis-Tisch“, hält Habisohn fest.

Geld in die Hand nimmt hingegen Gastronomiepächter Michael Sicha. So laufen in der Kantine derzeit kleine Umbauarbeiten, um die Küchen- und Barflächen zu erweitern. „Soweit es geht, machen wir das in Eigenregie mit Partnerfirmen“, erklärt Sicha. Neu sind zudem große Sonnenschirme, die die Brauerei Schwechat zur Verfügung stellt und auch Markisen im Verkaufsbereich an der Außenseite der Kantine. Auch hier konnte sich der Gastronom über ein Sponsoring durch die Badner Firma „Haus und Brunner“ freuen – der Generalvertreter der Eismarke „Eskimo“.

Das Speiseangebot ist gleich geblieben. „Den Mittagsteller von Montag bis Freitag wird es wieder geben. Erstmalig haben wir offenes Bier und Spezial-Sommergetränke“, fiebern auch Sicha und sein Team der Eröffnung entgegen. Die Preise sind übrigens „die selben wie im Vorjahr“, betont der Kantinenpächter.

Beim Eintritt ins Bad kam es hingegen zu einer Indexanpassung – eine Tageskarte kostet 7,10 Euro.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.