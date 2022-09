Hunde-WM im Multiversum statt in Russland

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eigentlich wurde die Weltmeisterschaft vor bereits fünf Jahren an Russland vergeben. Durch den Krieg in der Ukraine musste kurzfristig jedoch eine andere Lösung gesucht werden. „Es war für das internationale Komitee sehr schwer, einen neuen Austragungsort zu finden. Daher habe ich angeboten, die Veranstaltung durchzuführen“, erzählt Hans Fried im NÖN-Gespräch.

Es sei schwer gewesen, eine geeignete Halle zu finden, da die meisten Locations bereits über Jahre hinweg ausgebucht sind und auch Sponsorengelder in so kurzer Zeit nur schwer lukrierbar waren. „Wir haben aber mit dem Multiversum in Schwechat eine Möglichkeit gefunden, die Veranstaltung doch stattfinden lassen zu können. Das war uns nach fast zwei Jahren Turnierpause wegen Corona sehr wichtig“, so der Agility-Experte. Fried war bereits 2003 Weltmeister und 2004 und 2015 Vizeweltmeister.

Auch seine Ehefrau Katharina startete bereits mehrfach bei der Weltmeisterschaft. Sie ist für die Organisation wesentlich verantwortlich und versuchte in den vergangenen Wochen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Es werden 38 Nationen, die mit 460 Startern bei der Weltmeisterschaft teilnehmen“, erzählt sie. Die Veranstaltung wird von rund 1.200 Besuchern verfolgt und ist bereits ausverkauft. Mit Teilnehmern und Betreuern werden insgesamt 1.700 Personen bei der Veranstaltung sein. „Es ist eine logistische Herausforderung, alle Unterkünfte zu organisieren“, so Katharina Fried.

Am 22. und 23. September werden die Gruppenbewerbe, wo jeweils drei bis vier Hunde mit Hundeführer in drei verschiedenen Bewerben (Small, Medium und Large) teilnehmen, stattfinden.

Am 24. und 25. September werden dann die Einzelweltmeister geführt. „Das Teilnehmerfeld ist so eng, da geht es um Hundertstelsekunden und um die Entscheidung, wer Weltmeister wird“, weiß Hans Fried.

Für ihn ist das Turnier in Schwechat etwas besonderes. „Ich habe mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft dann alle Turniere und Bewerbe, die es gibt, veranstaltet“, so der siebenfache Hundebesitzer.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.