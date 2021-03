Das befürchtete Chaos ab 15 Uhr trat zeitverzögert tatsächlich ein. Bis dahin gelang es dem Roten Kreuz, die Impfwilligen in 30 bis 40 Minuten durch die Impfstraße zu schleusen. Doch ab etwa 16 Uhr mussten Hochrisikopatienten und Über-80-Jährige Wartezeiten von teils über zwei Stunden in Kauf nehmen.

Das Rote Kreuz Schwechat kam hierbei unverschuldet zum Handkuss und bekam durchaus Lob für die Abwicklung, genauso wie der Ordnerdienst durch die Freiwillige Feuerwehr. Denn die Fehler waren bereits im Vorfeld bei der Impf-Koordinationsstelle Notruf NÖ passiert.

Allerdings waren nicht zu wenige Anmeldungen, wie in der Vorwoche genannt, für die Zusammenlegung der von Freitag und Samstag auf nur samstags verantwortlich (die NÖN berichtete online). Vielmehr fehlte wegen des AstraZeneca-Lieferengpasses der Impfstoff. Daher wurden die Anmeldungen auf knapp ein Viertel der ursprünglichen Zahlen reduziert. Das Problem: Am Freitag wäre von 15 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geimpft worden. Durch die Absage kam es zwischen 15 und 18 Uhr quasi zu einer Doppelvergabe.

Große Bedenken vor zweiter Impfrunde

Warum vonseiten Notruf NÖ die Termine nicht auf den ganzen Samstag aufgeteilt wurden, erklärt man so: Man habe versucht alle Betroffenen per Mail, SMS oder Telefon zu erwischen, das gelang aber nicht immer. Hätte man also nicht nur den Tag, sondern auch die Uhrzeit geändert, wäre das völlige Chaos ausgebrochen, argumentiert Sprecher Stefan Spielbichler gegenüber der NÖN.

Gleichzeitig entschuldigt er sich jedoch im Namen von Notruf NÖ für die Unannehmlichkeiten. Man wisse, dass die Registrierung und vor allem das Arztgespräch ein zeittechnisches Nadelöhr sind.

Die wartenden Impfwilligen waren verständlicherweise verärgert. Ein NÖN-Leser sprach von einer „Zumutung“, gerade für von Haus aus geschwächte Hochrisikopatienten. Der Schwechater Martin Dichler ging noch einen Schritt weiter und sieht ein „eklatantes Versagen der zuständigen Behörde“, also Notruf NÖ. „Wie kann man alte und gebrechliche Menschen mit Vorerkrankungen so lange auf ihre Impfung warten lassen“, fragt er, wie man ein solches Chaos zulassen könne.

Zudem fürchtet er, dass es beim zweiten Impftermin in vier Wochen wieder so sein könnte. Denn am 17. April hätte jeder den gleichen Termin wie am vergangenen Samstag. Notruf NÖ-Sprecher Spielbichler betont jedoch: „Das Rote Kreuz hat jene Personen, die eigentlich am Freitag geimpft worden wären gebeten, beim zweiten Impftermin zwischen 10 und 14 Uhr zu kommen.“