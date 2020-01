Landläufig gelten Gemeinderatswahlen als Hochburg bei der Anzahl der abgegebenen Stimmen. In den meisten Kommunen Niederösterreichs liegt die Wahlbeteiligung auch deutlich über jener von Landtags- oder Nationalratswahlen.

Nicht so in Schwechat. Denn mit nur 48,7 Prozent nahmen bei den Gemeindewahlen vor fünf Jahren nicht einmal die Hälfte der zur Wahl berechtigten Schwechater von ihrem demokratischen Stimmabgaberecht gebrauch. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2018 gingen 52,3 Prozent zur Urne, 2013 sogar 57,7 Prozent. Noch höher sind die Zahlen bei den Nationalratswahlen. So gaben im Vorjahr immerhin 60,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, 2017 sogar 70,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen ist jedoch die Achillesferse in Schwechat. Die Gründe sind schwer zu identifizieren. Allerdings ist der Rückgang der Wahlbeteiligung im Allgemeinen zu beobachten, so ist das Minus von über 20 Prozent von 1990 bis 2015 eklatant. In Schwechat verstärkt auch mit Sicherheit der enorme Zuzug diesen Negativ-Trend.

Immerhin lassen sich viele ehemalige Wiener in der Braustadt nieder, deren Berührungspunkte mit der Schwechater Gemeindepolitik sind zumeist überschaubar. Bei den Wahlen 2015 kamen sicher auch noch die Auswirkungen der Kostenexplosion beim Multiversum zum Tragen, die vor allem Sympathisanten der damals noch absolut regierenden SPÖ abhielt, zur Urne zu schreiten.

Mit einem – teilweise – neuen Team um die 2015 zur roten Retterin mutierten Karin Baier wollen die Sozialdemokraten enttäuschte Wähler wieder zurückgewinnen. „Wir haben uns bemüht, knapp fünf Jahre gute Arbeit zu liefern, unsere Bürgerinnen und Bürger und deren Anliegen ernst zu nehmen“, lässt die amtierende Bürgermeisterin und SP-Spitzenkandidatin auf NÖN-Anfrage wissen.

So habe die Gemeinde über sämtliche stadteigene Medienkanäle das „Recht auf Mitbestimmung intensiv transportiert“. Sie betont auch, dass im Gemeinderat „weit über Parteigrenzen hinweg“ gut zusammengearbeitet wurde. Die ständige Streitkultur vor ihrer Zeit, also vor 2015, habe die Menschen nicht unbedingt „wähllustig“ gemacht.

In einem Punkt sind sich bei einem Rundruf der NÖN alle einig: Die Wahlbeteiligung muss am 26. Jänner steigen, sonst wird es demokratiepolitisch bedenklich. Daher wollen SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS sowie die Listen „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) und „Wir für Schwechat“ (WIR) mit ihren Teams und Themen überzeugen und die Schwechater zurück an die Urnen holen.

Dass der Rückgang 2015 vor allem mit den Sozialdemokraten zu tun hat, geben bis auf die SPÖ und WIR-Chef Gerhard Frauenberger, selbst ehemaliger SP-Bürgermeister, auch alle anderen an. FP-Spitzenkandidat Wolfgang Zistler macht zudem ein generelles Desinteresse vor allem bei Jüngeren aus.

Neuerlicher Rückgang wäre „Katastrophe“

Für Frauenberger stehe bei einem neuerlichen Rückgang der abgegebenen Stimmen ein Demokratieverlust bevor: „Da eine Minderheit an Stimmen über eine Stadtregierung entscheidet, ohne dass eine Mehrheit ihr Votum gegeben hat“.

GfS-Spitzenkandidat Michael Sicha spricht gar von einer Katastrophe, es würde jedoch nur „die Unzufriedenheit der Bevölkerung widerspiegeln, die man ohne Wenn und Aber hinterfragen muss“.

Anlass, die gesamte Kommunalpolitik Schwechats infrage zu stellen, würde auch laut VP-Spitzenkandidat Anton Imre einen weiteren Wählerrückgang bedeuten. Denn dann „müssen wir uns aber alle fragen, ob wir das Richtige tun und nicht an den wirklichen Bedürfnissen der Schwechater vorbeiarbeiten“.

Von einer steigenden Wahlbeteiligung geht jedenfalls Grünen-Spitzenkandidat Simon Jahn aus: „Seit dem Verlust der SPÖ-Absoluten gibt es in Schwechat einen lebendigen politischen Diskurs.“