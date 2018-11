Eine wöchentliche Jazz-Session mit Ursprung in der Musikschule? Im Fall der Schwechater Jazz-Session ist es tatsächlich so. Denn Initiator Harry Regenfelder ist Lehrer an der Musikschule und wollte seinen Schülern vor zehn Jahren die Möglichkeit verschaffen, Bühnenerfahrung zu sammeln.

„Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion“, erinnerte sich Regenfelder bei der Jubiläumssession am Donnerstag. Begonnen hat alles im Stadtkeller, nach dessen Aus wechselte man 2011 in den Felmayer-Himmel. Dort regiert seither jeweils donnerstags ab 20 Uhr die Jazz-Musik.

Die Verantwortung bei den Jazz-Cats, den Veranstaltern der wöchentlichen Session, hat mittlerweile Reinhard Kralik übernommen. Er ist allerdings selbst seit der ersten Stunde dabei. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde auch die 222 Stücke umfassende Jazz-Bibel neu aufgelegt. „Früher war es nur eine Rundmappe, zum Jubiläum haben wir sie jetzt gebunden“, berichtet Karlik.

Auch die Stadtgemeinde weiß, was sie an der Jazz-Session hat. Für Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn ist sie „eine Bereicherung für unsere Kulturszene“, wie sie am Jubiläumsfest kundtat.