Kabarettistin Aida Loos eroberte US-Comedybühnen

Das Schicksal hatte Aida Loos im Zeitraum von 2021 und 2022 ziemlich gebeutelt. War sie selbst gerade frisch operiert von einem Blinddarmdurchbruch, fanden die Ärzte 2022 einen Tumor bei einer ihrer beiden Töchter. „Der Schock war groß, erst nach vielen Untersuchungen stellte sich heraus, dass es sich um einen gutartigen Tumor handelte.“

Nach der erfolgreichen Operation ihrer Tochter wollte die Kabarettistin eine gute Urlaubszeit mit ihrer Familie verbringen und den Kindern die magische Stadt New York zeigen. „Ich wollte den beiden nach dieser schwierigen Zeit Zuversicht und Weitblick lehren und habe das auch für mich selbst gefunden.“ Spontan entschied die Kabarettistin, sich bei einem „Open MIC“-Abend im New York Comedy Club zu registrieren. Leider war die Liste der Showteilnehmer schon voll, so begnügte sich Aida damit, im Publikum zu sein.

Plötzlich auf der großen Bühne

Doch wie das Schicksal so spielt, tauchte ein Teilnehmer nicht auf und Loos sprang für ihn auf die Bühne. „Ich hatte gar nichts vorbereitet, mein Adrenalinspiegel war ziemlich hoch und so fing ich an, mit einem Mann aus dem Publikum zu sprechen“, erzählt sie im NÖN-Gespräch.

Zuvor hatte sich die Kabarettistin bei Starbucks einen Kaffee gekauft und ihr Becher war mit „Ida“ statt „Aida“ beschriftet worden. „Ich fragte den Zuschauer wie er heißt, und er meinte „Mr. Ho“. Und ich: „Oh, wenn wir beide heiraten würden, wären wir der Bundesstaat Idaho.“ Das Publikum lachte und ging, laut Loos voll mit. „Ich komme zwar aus Österreich“, stellte sie sich vor, „bin aber ursprünglich aus dem Iran – also ist eine Hälfte von mir Terroristin und die andere ein Nazi“. Mit ihrem direkten und sehr politischen Humor gewann sie die Herzen der New Yorker im Sturm.

US-Publikum hat völlig andere Mentalität

Comedian-Booker Richard Brooks buchte die Schwechaterin daraufhin für sieben NY-Allstar-Shows in nur neun Tagen und bat sie bald wieder nach New York zu kommen. „I‘ll be back!“, versprach die Kabarettistin. „Das Publikum im New York ist sehr präsent und will durchgehend unterhalten werden, jeder Gag muss sitzen. Das österreichische Publikum hingegen will langsam geknackt werden, dann aber bleibt es einem treu“, zieht Loos den Ländervergleich.

Ihr neues Kabarettprogramm „Arbeitsloos“, das am 20. Oktober in Schwadorf zu sehen ist, entstand übrigens im Spital, als sie einen Tag vor Weihnachten 2021 einen Blinddarmdurchbruch hatte. „Meinen Durchbruch habe ich mir auch anders vorgestellt“, lacht sie. Als Loos im Spitalsbett lag und wegen Corona nicht einmal Besuch bekommen durfte, bat sie um ihren Laptop und schrieb über den Blinddarm – das wohl arbeitsloseste Organ im Körper.

Zum Inhalt: Aida Loos spricht über das „unnütze“ Organ, beschimpft es sogar, lässt den Blinddarm aber auch selbst sprechen. Der klagt die Gesellschaft an und stellt philosophische Fragen wie: Was ist jeder Einzelne wert? Und zählt nur Leistung als Gradmesser?

