Bei der Adventaktion ist auch das Team vom Radhaus am Rathaus (ZoneExtreme) um Albert Schaller mit dabei. Sie schenken von 18 bis 20 Uhr aus. In dieser Zeit wird auch der Weihnachtsmann beim Punschstand vorbei schauen. Zudem gibt es um 19 Uhr eine Lesung mit Brigitta Schleis-Arko.

Überraschungspackerl für Kunden

Seit knapp zwei Wochen können Kunden bei Mitgliedsbetrieben der Wirtschaftsplattform Überraschungspackerln um zehn Euro kaufen. Der Wert des Inhalts übersteigt den Kaufpreis, verspricht Obfrau Elisabeth Strini.

Im Radhaus am Rathaus unterstützt man mit den Packerln ein soziales Projekt. „Wir wollen unter anderem das Kinderwohnheim am Zirkelweg damit unterstützen“, erklärt der Radgeschäfts-Chef. Die Übergabe der „Weihnachtspackerl“ findet am 20. Dezember um 15 Uhr im Geschäft am Rathausplatz bei Punsch und Krapfen statt.