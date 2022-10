Kicker-Käfig sorgt für Konflikt

Die Nerven liegen blank. Zumindest bei einigen Bewohnern der Wohnhausanlage an der Ecke Klederinger Straße und Schwarzmühlstraße. Anlass für den Unmut: Der Fußballkäfig, der teilweise in Wurfreichweite zum Wohnbau der Genossenschaft „WBV-GPA“ steht. Wenngleich der Sportplatz schon bestand, als die Wohnungen zwischen 2016 und 2018 errichtet wurden.

Hauptkritikpunkt ist die über die Jahre gestiegene und „dauerhafte Lärmbelastung“, wie die Mieter in einem Schreiben an die NÖN betonen. Dieser Lärm entstehe vor allem durch das Schießen gegen die Metalltore sowie Schreiduelle zwischen den Spielern. Für die Anrainer steht jedenfalls fest, dass der Fußballkäfig verschwinden müsse.

Intensive Nutzung sorgt für Unmut

Mittlerweile würde der Platz von bis zu 20 Personen aller Alterskategorien gleichzeitig genutzt. Und nach Wahrnehmung der Anrainer „nicht nur zu ‚üblichen‘ Zeiten, sondern auch an Samstagen zur Mittagszeit, an Sonn- und Feiertagen und täglich bis spät in die Nacht.“

Der Zustand wird in dem Schreiben als „unerträglich und unzumutbar“ beschrieben. Darüber hinaus wären sämtliche Beschwerdeversuche bei Gemeinde und Genossenschaft ins Leere gelaufen.

Diese Ansicht teilt Jugendstadtrat Marco Luksch (SPÖ), selbst seit 2020 im Amt, allerdings nicht. „Die Situation hat sich in den vergangenen zwei Jahren sicher verbessert. Unsere Streetworker sind regelmäßig vor Ort und auch die Polizei zeigte auf unsere Bitte hin mehr Präsenz“, erklärt er. Laut Luksch habe es etwa im heurigen Sommer deutlich weniger Anrufe bei der Polizei gegeben.

Die Kritik am Lärm beim Toreschießen will der Jugendstadtrat nicht ohne Weiteres stehen lassen. „Beim Fußballspielen wird eben auf Tore geschossen“, wählt er einen pragmatischen Ansatz. Zudem kenne er auch viele positive Stimmen zum Fußballkäfig. Wenngleich ihm und der Stadt die Problematik bewusst ist. Deshalb setze man auf mehr Präsenz durch die Jugendbetreuer.

Und: „Vor meiner Zeit war das Salettl beim Fußballkäfig der Hauptkritikpunkt, weil die Jugendlichen dort so lange sitzen. Das wurde letztlich zum Stadion verlegt. Jetzt sind es die Metallstangen – wo ist die Grenze?“, fragt Luksch. Gleichzeitig betont der Stadtrat, dass die Situation stets geprüft werde und laufend neue Jugendplätze erschlossen werden.

