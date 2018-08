43-Jähriger wegen Suchtmittelhandels verurteilt .

Wegen Suchtmittelhandels ist ein 43-jähriger Mann am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte 43.104 den Wirkstoff Tramadol enthaltende Tabletten im Gepäck, als er am 8. November 2017 bei der Einreise auf dem Flughafen Wien in Schwechat angehalten wurde.