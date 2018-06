Verteidigerin Martina Hackl | Jutta Hahslinger

Der 37-jährige Pädagoge unterrichtete seit dem Jahr 2010 am Bundesgymnasium Schwechat die Unterrichtsgegenstände Geografie und technisches Werken. Mit den Jahren begann der Lehrer, Gefallen an seinen Schülerinnen zu finden und fühlte sich auch körperlich immer mehr zu ihnen hingezogen. 2015 versuchte er dann erstmals, seine Sex-Fantasien in die Realität umzusetzen und trachtete danach, einer Schülerin körperlich näher zu kommen: Er bot einer 18-jährigen Schülerin im Austausch für Zärtlichkeiten einen USB-Stick mit den ausgearbeiteten Fragen für die Reifeprüfung an. Die 18-Jährige ließ den Lehrer jedoch abblitzen und stieg auf das unmoralische Angebot nicht ein.

Staatsanwältin Gudrun Bischof | Archiv

Mit diesem Annäherungsversuch, Staatsanwältin Gudrun Bischof sieht darin einen versuchten Missbrauch der Amtsgewalt, hatte der 37-Jährige erstmals als Lehrer eine Grenze überschritten und einen folgenschweren Weg beschritten: Enthemmt und von seinen sexuellen Begierden getrieben, fertigte der Lehrer Fotocollagen - reale Pornobilder vermischt mit Körperteilen von ihm und Fotos von Schülerinnen – zum Zwecke der Selbstbefriedigung an.

Man legte Geständnis ab

Triebgesteuert reichten die Collagen dem Mann auf Dauer nicht mehr aus, und er schreckte letztlich nicht davor zurück, selbst Hand an Schülerinnen anzulegen. Er nutzte seine Autoritätsstellung als Lehrer skrupellos aus, und er ging gegen die sexuelle Integrität von vier unmündigen Schülerinnen (elf- und zwölfjährig) vor: Es kam zu Berührungen im Intimbereich von Schülerinnen und letztlich sogar zu - dem Beischlaf gleichzusetzenden - geschlechtlichen Handlungenn mit zwei Schutzbefohlenen.

Richtervorsitz Franz Furtner | Archiv

Der 37-Jährige legte vor dem Korneuburger Schöffensenat (Richtervorsitz Franz Furtner) ein umfassendes Geständnis ab, und er gab die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, die Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und die Vergehen der pornografischen Darstellung von Minderjährigen zu. Ihm scheinen die Konsequenzen – Strafe und Berufsverbot – klar zu sein. Er sträubt sich aber gegen die von Anklägerin Bischof beantragte Einweisung