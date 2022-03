Krieg in der Ukraine: „Putin ist ein Diktator“

Alexander Tremmel sorgt sich um seine Mitarbeiter vor Ort. Foto: zVg

„Niemand, der nicht dort ist, kann es sich wirklich vorstellen“, ist Alexander Tremmel überzeugt. Ständige Bombenalarme, Explosionen, an Wohnhäusern vorbeirollende Panzer – der Feldzug Russlands hat die ganze Ukraine zum Kriegsgebiet gemacht. Wladimir Putins Armee rückt immer weiter Richtung der Hauptstadt Kiew vor. In der Millionen-Metropole und deren Umland leben auch die 160 Mitarbeiter der Firma Interkabel Kyiv (IKK).

Sie ist eine Tochterfirma der SKB Industrieholding GmbH, deren geschäftsführender Gesellschafter Alexander Tremmel ist. Dazu gehören auch die Schwechater Kabelwerke. Der Firmengruppen-Chef ist in ständigem Kontakt mit seinem ukrainischen Personal. „Sie sitzen alle in ihren Wohnungen, draußen fahren neben Autokolonnen die Panzer vorbei. Teilweise haben sie auch schon in der Tiefgarage geschlafen“, berichtet Tremmel. Die ganze Situation fühlte sich für ihn an, wie das Skript eines C-Movies aus Hollywood. Aber es sei schockierende Realität.

Dass der russische Präsident seine Soldaten tatsächlich einmarschieren lässt, damit hat niemand gerechnet. „Für mich ist Putin ein Diktator. Er denkt wie ein KGB-Agent, jetzt hat er auch wie einer gehandelt. Putin lebt in einer Welt, die es nicht mehr gibt“, hat der SKB-Inhaber eine klare Meinung.

Für Tremmel ist klar, dass Russland eine „Marionetten-Regierung“ in der Ukraine installieren will. „Das geht nur, wenn ich die Kontrolle über das ganze Land habe“, ergänzt er. Von dem angestrebten politischen Umbruch wird auch seine Firma betroffen sein.

„Rechtssicherheit ist ein wesentlicher Grundstock für jedes Investment“, betont Tremmel. Ob dieses Argument allerdings bei einer russischen „Marionetten-Regierung mit Oligarchen-Connections“ halten wird, sei fraglich. Der Unternehmer hält es sogar für möglich, enteignet zu werden, zumal die IKK viele öffentliche Aufträge bediene. So werden unter anderem Leitungskabel für große Energieversorger oder auch die Atomindustrie produziert – 80 Prozent gehen in in den ukrainischen Markt. Die SKB Group hält 60 Prozent an der Kiewer Tochter, den Rest ukrainische Partner.

Bei Tremmel hängt enorm viel Herzblut an der IKK, bei der man 2007 eingestiegen ist. Von Entwicklungshilfe will er nicht sprechen, aber durchaus „einer ganzen Generation ein anderes Leben zu ermöglichen.“

