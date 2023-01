Kultur: Zuschauer finden den Weg zurück

Werbung

„Ab dem Weihnachtsmärchen ging es wieder stark bergauf“, blicken Manuela Seidl und Daniel Truttmann nun optimistisch in die Zukunft. Bis dahin spürte das Leitungsduo des Theater Forum in Schwechat die branchenweiten Besucherrückgänge ebenso. Wurden im einzigen Standorttheater des Bezirks im Jahr 2019 noch mehr als 12.000 Besucher gezählt, waren es im Vorjahr nicht einmal 10.000. Das erklärte Ziel ist klar: „Wir wollen wieder auf die Anzahl der BesucherInnen vor Corona zurück – und darüber hinaus.“

Das seit der Vorwoche laufende Schwechater Satirefestival lässt die Hoffnungen keimen. Lag die Gesamtauslastung im Vorjahr noch unter 50 Prozent, ist man jetzt schon bei rund 77 Prozent angekommen. Von 33 Vorstellungen waren mit Stand 10. Jänner neun fast und fünf komplett ausverkauft.

„Aber natürlich überlegen sich einige Leute zweimal, ob sie ins Theater gehen, da wir eine so hohe Inflation haben und die Gehälter und Löhne nicht in demselben Ausmaß ansteigen“, sind sich Seidl und Truttmann bewusst. Dank der Unterstützung durch die öffentliche Hand – die Stadtgemeinde Schwechat steuert 314.000 Euro bei, das Land NÖ 110.000 Euro – könne man auch günstige Tickets anbieten.

„Wir wollen, dass es für alle Leute leistbar bleibt und das geht nur mit Unterstützung, wofür wir uns auch herzlich bei allen bedanken möchten“, untermauert das Chefduo.

„Muttertag“ mit namhafter Besetzung

Während das Satirefestival den Theatersaal noch bis Ende Februar fest im Griff hat, ist die Vorfreude auf das kommende Frühjahrsprogramm bereits groß. Der Kartenverkauf dafür ist übrigens mit Montag angelaufen. Seidl und Truttmann gehen in ihrer Ära, die 2016 gestartet wurde, neue Wege. „Wir testen erstmals, was es bewirkt, wenn wir eine ‚namhafte‘ Besetzung in einem Theaterstück zeigen“, erläutert Intendantin Manuela Seidl.

So steht ab 6. Mai die Kult-Komödie „Muttertag“ von Harald Sicheritz am Programm. „Regie führt Andy Hallwaxx und einer der ursprünglichen Schauspieler ist mit von der Partie, nämlich Reinhard Nowak“, erzählt die Theaterchefin. Mit TV-Moderatorin Adriana Zartl, XXXLutz-Werbepapa Hubert Wolf und Kabarettist Olivier Lendl sind weitere bekannte Gesichter an Bord. Und Bekanntheit zieht normalerweise auch besser, bestätigen Seidl und Truttmann.

„Trotzdem werden bei uns auch immer wieder Newcomer gezeigt, da wir auch ihnen eine Chance geben wollen. Diesbezüglich bemühen wir uns um eine gute Mischung“, betonen sie. Bemühungen muss das Chefduo auch heute noch – mehr als 30 Jahre nach der Gründung des Theater Forum Schwechat – in die Bekanntmachung des Theaters investieren.

„Wir kommen immer wieder darauf, dass Menschen aus Schwechat und Umgebung nicht wissen, dass es hier ein Theater gibt. Das ist ein Umstand, der dringend geändert gehört“, wissen Seidl und Truttmann. Man arbeite derzeit an einem neuen Werbekonzept und kreiert mit dem Elch Julius einen eigenen „Facebook-Star“.

