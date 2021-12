Kurzparkzone: Kritik an Erweiterung bleibt laut

Gratis-Parken auf öffentlichen Flächen ist in der Braustadt mit 1. März 2022 Geschichte. Dann wird die Parkraumbewirtschaftung auf ganz Schwechat ausgeweitet. An der bisherigen Kurzparkzone im Stadtzentrum ändert sich dabei allerdings nichts. Vielmehr werden die übrigen öffentlichen Flächen samt den Katastralgemeinden Rannersdorf, Mannswörth und Kledering als eine „Grüne Zone“ deklariert.

Ende für Gratis-Parken Ganz Schwechat wird eine Kurzparkzone

Das heißt: Parken ist zwar weiterhin ohne Zeitbeschränkung möglich, allerdings nur gegen eine Gebühr von maximal 6 Euro pro Tag. Personen mit Hauptwohnsitz in Schwechat können ein Parkpickerl kaufen. Bei der Online-Präsentation am 19. November war noch von 120 Euro pro Jahr die Rede, mittlerweile hat man den Preis auf 95 Euro abgesenkt. Allerdings, ohne dies bisher groß zu kommunizieren. In Oppositionskreisen spricht man gar von einem „völligen Chaos“ bei der Ausarbeitung der notwendigen Verordnung.

Sachlichkeit fehlt völlig

Tatsächlich beschlossen wird die Einführung der „Grünen Zone“ in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember. Bis dahin könnten sich noch kleinere Änderungen ergeben. Die Eckpunkte aus der Online-Präsentation wären eher als Grobkonzept zu sehen, heißt es vonseiten der SPÖ-Stadregierung. Allerdings untermauert Bürgermeisterin Karin Baier: „Ich stehe dazu. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn wir bis zur Einführung der Kurzparkzone für ganz Wien gewartet hätten, wüssten wir nicht, wo uns der Kopf steht.“

Kritiker spricht von „Abzocke“

Dennoch will die Kritik an der „Grünen Zone“ und den damit fortan verbundenen Parkkosten für alle Schwechater nicht verstummen. Erst in der Vorwoche sprach NÖN-Leser Thomas Taschner von einem „nicht zu Ende gedachten“ Vorhaben und kritisierte die Kosten für das zu diesem Zeitpunkt noch 120 Euro teure Parkpickerl.

Ähnlich argumentiert Roland Schwarz, der sich mit einem Offenen Brief seinen Unmut kundtat. Der Schwechater formulierte seine Kritik allerdings ein wenig härter und spricht von „Abzocke“ sowie der Schaffung „einer zusätzlichen Einnahmequelle“ für eine „für Geldverschwendung bekannte Schwechater Stadtverwaltung.“ Aus seiner Sicht mache eine „Grüne Zone“ für ganz Schwechat zum Schutz vor Wien-Pendlern keinen Sinn, zumal sich niemand in eine abgelegene Siedlung ohne Öffi-Anbindung stellen werde. Er ist zudem überzeugt, dass es juristisch möglich sei, nur auswärtige Autofahrer zur Kasse zu bitten. Mit dem Kennzeichen SW gebe es „ein absolut eindeutiges Unterscheidungsmerkmal“.

SPÖ-Stadtchefin zieht Vergleich mit Simmering

Das sieht Verkehrsexperte Andreas Käfer anders und hält im NÖN-Gespräch fest, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, für das Parken in einer „Grünen Zone“ eine Abgabe zu verlangen (mehr dazu im Interview links). SPÖ-Stadtchefin Karin Baier will sich zum Vorwurf der Abzocke erst gar nicht äußern. Sie hält jedoch fest, dass jeder Cent aus der Parkraumbewirtschaftung in den Öffentlichen Verkehr oder den Radwege-Ausbau investiert werde. „Dazu haben wir uns schon vor Jahren verpflichtet.“

Die flächendeckende Lösung begründet die Bürgermeisterin einmal mehr mit den Erfahrungen aus Simmering. „In den Grenzgebieten haben sich die Leute um Parkplätze geprügelt“, erläutert Baier. Und: Neben den Wien-Pendlern gebe es auch Flughafen-Parkplatzflüchtlinge, die in Schwechat über Wochen gratis stehen – das könnte dann auch entlegenere Siedlungsgebiete treffen. Von dort aus geht es mit dem Taxi weiter, denn das sei noch immer günstiger als ein Parkplatz direkt am Airport.