Live-Musik am Frühlingsfest in der Rannersdorfer Rothmühle

Am Samstag und Sonntag fand im Schloss Rothmühle das Frühlingsfest statt. „Seit 5 Jahren gibt es das Frühlingsfest für alle SchwechaterInnen mit Musik und Kulinarik. Heuer das zweite Mal in der Rothmühle in Form einer Open Air-Veranstaltung“, erklärt die Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

In Kooperation mit dem Schwechater Musikerstammtisch wurde ein buntes musikalisches Programm auf die Beine gestellt. Natürlich standen auch dieses Mal jede Menge lokale Bands auf der Bühne. Die Hauptacts bildeten am Samstag die Gruppe „Dela Dap“ und am Samstag die „E-Violution All String Stars".

