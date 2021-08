Alfred und Maria Baran sind verzweifelt. Seit Jahren leiden sie unter der Anwesenheit unerwünschter Hausgäste: Mäuse. „Wir haben sie mehrmals pro Jahr sogar im Zimmer im ersten Stock“, ärgert sich das am Steinbock wohnende Ehepaar. Die Ursache für die Mäuseplage sehen die Pensionisten in der Fürsorge eines Nachbarn für Vögel. Denn egal ob Sommer oder Winter, die Tiere werden stets üppig gefüttert. Die herabfallenden Futterreste locken demnach die Mäuse an, sind Alfred und Maria Baran überzeugt. „Im Winter ist das Füttern der Vögel ja ok, aber im Sommer? Das muss nicht sein“, unterstreicht Alfred Baran.

Denn die Anwesenheit der auch Krankheiten übertragenden Nagetiere setzt dem an einer Lungenkrankheit leidenden Schwechater nervlich zu. „Da sind sie ein zusätzliches Problem“, hält er fest. Würde der Nachbar einfach aufhören, die Vögel zu füttern, wäre das Problem aus der Welt, so das Ehepaar.

In ihrem Ärger wandten sie sich bereits an Bezirkshauptmannschaft und Gemeinde um Hilfe. Doch beide Behörden bestätigten auch auf NÖN-Anfrage, dass sie auf Privatgründen schlicht keine Handhabe hätten und deshalb auch nicht eingreifen könnten.