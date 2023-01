Mehr Beratungszeit für Stadtjugend

Viermal die Woche am Nachmittag sowie zusätzlich jeden zweiten Samstag ist das „Schwechater“ für Jugendliche geöffnet. Im Jugendhaus können sich die jungen Stadtbewohner treffen und in geschütztem Raum Zeit verbringen. Ab sofort wird das Vor-Ort-Angebot um die sogenannte „niederschwellige Beratung“ erweitert – am Dienstag wird künftig kein genereller Öffnungstag mehr sein, sondern ausschließlich für Beratungen zu Verfügung stehen.

„Im laufenden Betrieb bei vollem Haus oder wenn unsere Streetworker draußen unterwegs sind, ist eine intensive Beratung nicht möglich. Der Bedarf ist aber gegeben“, erklärt Gerti Taferner, Leiterin des für die Schwechater Jugendarbeit zuständigen Regionalentwicklungsvereins „Römerland Carnuntum“ (RLC). Dafür wurden die Wochenstunden des RLC von 52 auf 82 aufgestockt – abgedeckt durch Förderung des Landes.

Doch auch die Stadt investiert jährlich viel Geld in die Jugendarbeit, 87.000 Euro fließen direkt in das Jugendhaus und weitere 72.000 Euro in die mobile Jugendarbeit. Letzteres bleibt auch weiterhin das zentralste Mittel, um die Stadtjugend zu erreichen – das RLC-Team ist dabei als Streetworker in Schwechat unterwegs und tritt mit den Jugendlichen direkt vor Ort in Parks oder anderen Treffpunkten in Kontakt.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.