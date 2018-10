„Ein großes Dankeschön für eure Leistungen“, sagte Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne) im Zuge der Eröffnung des Showfestivals im Multiversum. Das Lob war an Christine Kerber und ihr Team vom Veranstalter-Verein „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ (MmbB) gerichtet.

Vereinsobfrau Christine Kerber mit Stadträtin Ljiljana Markovic und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn. | Burggraf

Zum bereits 17. Mal lud die Behinderten-Organisation am Samstag zur großen Shownacht ein. Allen voran konnten sich vom Verein betreute Klienten auf der Bühne beweisen. Mit Engagement und toll einstudierten Tanz- sowie (Playback-)Gesangseinlagen wussten sie das Publikum zu überzeugen.

Alfred Eglhofer und Maria Schnabel traten als „Al Bano und Romina Power“ mit „Felicita“ auf. | Burggraf

Unterstützt wurden die MmbB-Klienten von externen Gruppen wie der Lebenshilfe aus dem zweiten Bezirk in Wien oder der Rock‘n‘Roll-Gruppe „Dance and Fly“. „Der Reinerlös des Showfestivals kommt natürlich wieder den von uns betreuten Klienten zugute“, erklärt Kerber. Damit werden etwa Ausflüge ermöglicht. Heuer ging es bereits in den Familypark St. Margarethen. Im November steht ein Ausflug mit rund 50 Klienten zur Schlagernacht in der Wiener Stadthalle an.