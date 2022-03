Multiversum: Die Hoffnung lebt

Keine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, keine Sperrstunde, keine Personenobergrenzen und die Konsumation bei Veranstaltungen ist nun erlaubt. Mit 5. März trat das größte Lockerungspaket seit Pandemiebeginn in Kraft. Vor allem für die Veranstaltungsbranche ein Neustart.

Im Multiversum geht es mit 19. März wieder los. Dann wird „Bacardi Disco Clubbing“ über die Bühne gehen (siehe Artikel rechts). Ebenfalls fix sind ein Folkore-Festival eine Woche später und ein Kampfsportevent im Mixed Martial Arts (MMA) am 2. April. Clubbing und MMA-Veranstaltungen konnten die neuen Hallenbetreiber nach Schwechat lotsen.

Anfragen durch Veranstalter steigen

Einer von zwei Chefs der Schwechat Event-Arena GmbH ist Lukas Grünbichler. Er zeigt sich für die kommenden Monate „grundsätzlich sehr optimistisch“ und hofft, dass die „Pandemie nun endlich am ausklingen ist“. Ein Fragezeichen stehe allerdings noch hinter der Entwicklung in Richtung Herbst und Winter. Die Lockerungen würden aber bereits positive Auswirkungen haben – und zwar in Form von steigenden Anfragen durch Veranstalter.

„Derzeit liegt unser Fokus auf der möglichen Akquise von neuen Kunden“, hält Grünbichler fest. Daher führe man laufend Gespräche mit Event- und Künstleragenturen, um „das Multiversum als Veranstaltungsörtlichkeit schmackhaft zu machen“. Das sei jedoch weiter schwierig, denn die Planungssicherheit für die kommenden Monate fehlt. „Daher bleiben viele sehr abwartend“, weiß der Eventprofi.

Grünbichler glaubt daran, das Multiversum besser auslasten zu können. Wie viele Veranstaltungen bis Jahresende stattfinden könnten, traut er sich nicht einzuschätzen. Das Ziel ist es, dem bisherigen Mix aus Sport, Kultur oder Tagungen und Messen weitere Bereiche hinzuzufügen.

