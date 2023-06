Multiversum: Eventbranche noch in der „Aufbauphase“

Nach dem aufsehenerregenden Duell der heimischen Tennis-Herren vor zwölf Jahren gegen Frankreich in einem Flugzeughangar, kehrt das Davis Cup-Team um Kapitän Jürgen Melzer und Dominic Thiem wieder nach Schwechat. Allerdings trifft die Nationalmannschaft dieses Mal am 15. und 16. September direkt in der Braustadt, genauer gesagt im Multiversum, auf Gegner Portugal. Erst im Vorjahr hatte sich die Eventhalle als guter Tennisboden erwiesen, als das Damen-Team gegen Lettland einen Heimsieg einfahren konnte.

Nun hat sich der Österreichische Tennisverband (ÖTV) erneut für Schwechat entschieden. „Die erfolgreiche Umsetzung des Damen-Events und die perfekte Betreuung des ÖTV durch unser Team vor Ort hat dazu viel beigetragen, was mich sehr stolz macht“, unterstreicht Lukas Grünbichler von der „Schwechat Event Arena Betriebs GmbH“, der Betreiberfirma des Multiversum. Die Vorfreude ist bereits groß, bringt doch die „breite mediale Berichterstattung“ auch jede Menge Werbung für die Eventhalle mit sich. Grünbichler bezeichnet das Davis Cup-Duell auch als „das nächste große Highlight“.

Weg vom negativem Image der Vergangenheit

„Solche öffentlichen Events helfen am meisten die Location weiter bekannt zu machen und auch ein positives Bild nach außen zu schaffen“, hält er fest. Immerhin hat das Multiversum durch dessen skandalumwitterte Entstehungsgeschichte samt umfangreichen Gerichtsprozess lange mit einem äußerst negativen Image zu kämpfen. Doch das versucht das Team um Grünbichler und seinen Geschäftspartner Joachim Bankel mit Veranstaltungen ins Gegenteil zu drehen. Dazu hat auch die Coronapandemie gerade in der Eventbranche ihre Spuren hinterlassen.

Laut Grünbichler ist aber ein „Aufwärtstrend zu erkennen“, der „uns sehr positiv stimmt“. Er gibt aber auch zu, dass man sich erst in der Aufbauphase befindet. Derzeit ist man dran, „weitere neue Kunden an Land zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die bestehenden regelmäßig wiederkommen.“ Nachsatz: „Was bis jetzt auch sehr gut gelingt.“ Als Beispiel nennt er etwa die Veranstalter der japanischen Comic-Messe „Yunicon“. Sie werden nicht nur heuer von 20. bis 22. Oktober erneut das Multiversum beleben, sondern planen laut dem Hallenbetreiber im nächsten Jahr „ein neues, zusätzliches Event bei uns.“

Mehr öffentliche Events für mehr Bekanntheit

Für einen enormen Besucherzustrom hat auch das Mixed-Martial-Arts-Kampfevent „MMA Event Sparta“ in März gesorgt. „Von der Besucheranzahl gemessen war es sicher das erfolgreichste und wir konnten uns erstmals wieder über eine komplett ausverkaufte Halle freuen“, erzählt Grünbichler. In Zukunft wollen die Betreiber noch mehr auf öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte, DJ-Acts oder Kabaretts setzen. Bei letzterem steht schon fest, dass Alex Kristan mit „50 Shades of Schmäh“ im März 2024 auftreten wird.

Aktuell finden im Multiversum jedoch eher geschlossene Firmenveranstaltung statt. Auf diese will Grünbichler zwar weiter setzen und auch ausbauen, dennoch würden öffentliche Events naturgemäß mehr Bekanntheit bringen. Alles in allem lautet das Motto jedoch: „Je mehr Leute die Location kennen (lernen) umso besser“, hält der Hallenbetreiber fest.

Abkehr vom Namen „Multiversum“ vom Tisch

Vom Tisch ist mittlerweile übrigens eine Namensänderung des Multiversum in „Schwechat Event Arena“. Diese war ursprünglich aufgrund des schlechten Images aus der Vergangenheit angedacht, mittlerweile haben Grünbichler und Bankel ihre Meinung jedoch geändert. „Der Name 'Multiversum' wird für den Komplex als Gesamtes erhalten bleiben, weil wir inzwischen der Meinung sind, dass der Name das Gebäude bzw. wir unterschiedliche Nutzung in diesem am besten beschreibt“, erklärt er.

Möglich wäre aber, dass die „Schwechat Event Arena“ ein Teil des Multiversum werden könnte. Grünbichler blickt jedenfalls positiv in die Zukunft: „Ich denke, dass wir auf einem gutem Weg sind den Namen 'Multiversum' in ein neues, positives Licht zu tauchen und das würde mich persönlich am meisten freuen.“