Multiversum: Neustart mit Clubbing

"Wir fahren volles Programm“, unterstreicht Andreas Budin. Die Vorfreude des Eventprofis aus Maria Lanzendorf ist kaum zu überhören. Gemeinsam mit Geschäftspartner Rene Hlavac wird er für den Neustart im Multiversum sorgen.

So veranstaltet das Duo am Freitag, dem 19. März, ab 21 Uhr das „Bacardi Disco Clubbing“ in der sogenannten VIP-Bar. Das Wort „Bar“ ist beim zweitgrößten Saal nach der Haupthalle jedoch untertrieben. Auf 350 m² soll es dank aufwendiger Licht- und Tontechnik „ordentliches Clubbing-Feeling“ geben.

Vorverkauf läuft bis 18. März

Das Interesse ist jedenfalls enorm. „Eigentlich wollten wir keinen Vorverkauf machen, aber es herrscht Aufbruchstimmung“, erzählt Budin. Daher können bis 18. März Karten (Preis: 10 Euro) im Café Castelleto gekauft werden.

"Als kleines Goodie gibt es für jeden Partygast, der eine Karten im Vorverkauf kauft, vor Ort dann einen Shot gratis", lässt der Veranstalter wissen. Einlass ist übrigens ab 18 Jahren. Für die Musik wird DJ Daniel Merano sorgen.

