Multiversum-Prozess: Freisprüche sind rechtskräftig

Jahrelange Ermittlungen und ein monatelanger Prozessmarathon mündeten im März des Vorjahres in ein doch überraschendes Ergebnis: Neun Angeklagte, darunter der ehemalige Bürgermeister Hannes Fazekas und Ex-Tischtennis-Ass Werner Schlager, wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen. Das galt für den Betrugs- und Untreue-Vorwurf im Zusammenhang mit der Bundessportförderung in Höhe von 7,8 Millionen, wobei nur 2,9 Millionen Euro tatsächlich ausbezahlt wurden. Ebenso für die Anklagen wegen Untreue bzw. Kompetenzüberschreitungen bei der Errichtung und dem Betrieb des Multiversum.

Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) brachte daraufhin Nichtigkeitsbeschwerde ein – die sie jedoch, außer im Fall des ehemaligen Geschäftsführers der Werner Schlager Academy (WSA), kurz vor dem Ende der Rechtsmittelfrist nun zurückzog. Damit sind die Freisprüche, bis auf den einen, rechtskräftig.

Kucharowits über Entwicklung erfreut

Das gilt übrigens in diesen Anklagepunkten auch für Ex-Multiversum-Chef und Vize-Stadtamtsdirektor Franz Kucharowits. Er wurde als einziger schuldig gesprochen, allerdings nur in drei Teil-Anklagepunkten. Das Strafmaß blieb mit 18 Monaten bedingt jedoch weit unter dem Maximum von 10 Jahren Haft. Kucharowits nahm das Urteil im Gegensatz zur WKStA an. Sie ging ob der Strafhöhe in Berufung.

Doch auch hier wartet die Staatsanwaltschaft mit einer Überraschung auf, denn die Berufung wurde ebenfalls zurückgezogen. „Der Eintritt der Rechtskraft der Freisprüche zum Faktum Fördermissbrauch ist ebenso positiv zu sehen wie die Rückziehung der Berufung hinsichtlich Höhe des Strafmaßes durch die WKStA“, zeigt sich Kucharowits auf Anfrage der NÖN zufrieden.

In zwei Fällen brachte die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft zudem auf Weisung der übergeordneten Instanz – ob vonseiten Oberstaatsanwaltschaft oder Justizministerium durfte man nicht sagen – eine Nichtigkeitsbeschwerde zugunsten Kucharowits ein. Das heißt: Im Fall der durch den Ex-Hallenchef wohl unberechtigt vergebenen Kredite des Multiversum an Unternehmer Manfred Merten von rund 900.000 Euro (seit 2012 rückgezahlt, Anm.) sowie den Fußballverein der Sportvereinigung Schwechat (SVS) in Höhe von 130.000 Euro und eine ihm vorgeworfene Fälschung der Unterschrift Fazekas im Zusammenhang mit dem Wohnprojekt „Trappenweg“ tritt die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft für eine Aufhebung des Urteils ein, trotz vorliegendem Geständnis.

Nur die Zahlung an Ex-WSA-Chef bleibt

Damit bliebe nur die Verurteilung in Bezug auf die Zahlung von vier Mal 8.000 Euro an den damaligen WSA-Geschäftsführer – weshalb dessen Freispruch weiter von der WKStA beeinsprucht wird. Auch diesen Vorwurf hat Kucharowits gestanden.

Mit den 32.000 Euro habe er den WSA-Chef als zweiten Multiversum-Geschäftsführer verhindern wollen. Sein Gegenüber verweist auf erbrachte Leistungen – allerdings ohne Belege. Damit ist nun der Oberste Gerichtshof (OGH) am Zug, der über die eine nicht widerrufene Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Ex-WSA-Chef und die „neuen“ Nichtigkeitsbeschwerde zugunsten Kucharowits entscheiden muss. „Ich bin über diese Entwicklung natürlich sehr erfreut, möchte aber die Entscheidung des OGH abwarten, wie dieser mit der Nichtigkeitsbeschwerde der WKStA verfährt“, betont er.

Geht diese durch, dann wäre wieder die Erstinstanz, das Landesgericht für Strafsachen in Wien, am Zug. Dort müsste erneut über die zwei Anklagepunkte entschieden werden. Die Staatsanwaltschaft strebt allerdings keine neuerliche Verurteilung an, wie die eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde unterstreicht.

