Multiversum-Prozess: Staatsanwaltschaft beruft gegen Urteile

Nach Jahren der Ermittlungen und einem mehrmonatigen Verhandlungsmarathon ging am 25. März der Multiversum-Prozess zu Ende. Neun Beschuldigte wurden in allen Punkten freigesprochen, Ex-Hallenchef Franz Kucharowits in drei Fällen für schuldig befunden. Wie er auf Anfrage der NÖN bestätigt, nahm er die Verurteilung zu 18 Monaten bedingte Haft an.

Dennoch ist keines der Urteile rechtskräftig, denn die WKStA ficht sämtliche Entscheidungen des Gerichts an. Konkret wurde beim Wiener Landesgericht Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Freisprüche und Berufung über das Ausmaß der Strafe, sprich die Strafhöhe, gegen Kucharowits eingebracht.

OGH als nächstes am Zug

Damit wandert der Akt weiter zum Obersten Gerichtshof (OGH). Dieser wird sich mit der Nichtigkeitsbeschwerde beschäftigen. Nach der Entscheidung darüber wird er die Berufung gegen die Kucharowits-Strafe an das Oberlandesgericht Wien (OLG) abgeben - denn auch der Ex-Hallenchef wurde ja in großen Teilen freigesprochen.

Bis es jedoch zu einer Entscheidung des OGH kommt, wird es wohl noch mehrere Monate dauern. Denn laut der Pressestelle des Wiener Landesgerichts muss nun erst einmal das Urteil ausgefertigt werden. Und bei einem umfangreichen Prozess wie jenem rund ums Multiversum wird alleine das einige Zeit in Anspruch nehmen.

