Die ersten vorbereitenden Schritte dafür wurden schon im Oktober 2017 gesetzt. Nun beschloss der Gemeinderat die Verschmelzung der derzeit getrennten Gesellschaften „Multiversum Eigentums GmbH“ und „Multiversum Betriebs GmbH“. Beide befinden sich im Besitz der Stadt.

Ziel der Verschmelzung ist einerseits eine unmittelbare Kostenreduktion, weil so steuerlich rund 100.000 Euro einzusparen wären, wie SP-Bürgermeisterin Karin Baier erklärte. Darüber hinaus vereinfache sich dadurch die gesamte Struktur.

Wesentlichster Punkt, so Peter Pinka, Fraktionsobmann der Grünen, sei jedoch, dass damit der bestehende Leasing-Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften wegfalle. „Würde ein Konkurs-Szenario schlagend oder käme es zu einer Liquidation, würden sonst sofort um die fünf Millionen Euro fällig“, so Pinka.

Wir haben uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden, weil wir alle der Meinung sind, dass ein Verkauf die beste Lösung für die Stadt ist.“ SP-Bürgermeisterin Karin Baier

Die Verschmelzung sei von den Kanzleien, die die Stadt beraten, eindeutig empfohlen worden. „Es ist eine vernünftige Entscheidung. Ein Teil oder Gesamtverkauf der Liegenschaft ist letztendlich die beste Lösung“, betonte Baier.

Und grundsätzlich war man sich wohl auch im Gemeinderat darüber einig, dass dies der richtige Schritt im Hinblick auf den geplanten Verkauf sei. Der einzige Widerspruch in der Sitzung kam von FPÖ-Stadträtin Andrea Kaiser, wenngleich auch sie einräumte, dass sie für die Verschmelzung sei. „Es läuft aber nicht korrekt ab“, meinte Kaiser, dass damit das „eine oder andere mitverschmolzen wird, was noch nicht durch die Staatsanwaltschaft geklärt ist“.

Dem ließ Kaiser eine lange Liste der bekannten „Malversationen“, die dem ehemaligen Stadtchef Hannes Fazekas und Stadtamtsdirektor Franz Kucharowits vorgeworfen werden, folgen – bis sie von der Stadtchefin wegen Überziehung der Redezeit unterbrochen wurde. All das sei bekannt. „Ich kann aber den Zusammenhang beim besten Willen nicht erkennen. Ich erhebe mich nicht zur Staatsanwältin, aber was vor Gericht anhängig ist, hat damit absolut nichts zu tun“, so Baier.

Letztendlich wurde die Verschmelzung mehrheitlich mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, Neos und dem parteilosen Gemeinderat Johann Ertl beschlossen. Die anwesenden Mandatare von FPÖ und ÖVP enthielten sich der Stimme.

Endgültig entscheiden muss über die Verschmelzung aber noch das Firmenbuch-Gericht.