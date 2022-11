Multiversum wurde erstmals zum Tenniscourt

Als Außenseiter ging das heimische Damenteam in den Länderkampf gegen Lettland. Doch am Ende machten Tamira Paszek und Sinja Kraus im Einzel sowie Kraus im Doppel mit Melanie Klaffner die Sensation im Play-off des „Billie Jean King Cup“ perfekt: Lettland um Top-20-Spielerin Jelena Ostapenko wurde mit 3:2 besiegt. Die Österreicherinnen stehen damit in der Qualifikationsrunde für die Finals 2023 – zuletzt glückte das 2006. Die Gegnerinnen kommen dann aus den USA (mehr auf Seite 70).

Als guter Boden für den sensationellen Aufstieg, wenn auch vor magerer Kulisse, erwies sich das Multiversum, das erstmals zur Tennisarena umfunktioniert wurde. „Was kann man sich als Austragungsort mehr wünschen?“, jubelt Lukas Grünbichler, Geschäftsführer der Betreiberfirma „Schwechat Event Arena Betriebs GmbH“, mit.

Der Kontakt zum Österreichischen Tennisverband (ÖTV) war über Grünbichlers Geschäftspartner Joachim Bankel „bereits recht rasch“ nach der Multiversumübernahme im Herbst 2020 entstanden. Die Gespräche verliefen positiv, auch ÖTV-Sport-Geschäftsführer und Ex-Profi Jürgen Melzer war laut Grünbichler von der Schwechater Halle begeistert.

Multiversum auch Option für Herren-Davis Cup

Den Stellenwert schätzt der Veranstaltungsexperte extrem hoch ein. „Ein solches Event und die damit verbundene Live-Berichterstattung des ORF sorgen für eine breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und trägt dazu bei, das Multiversum weiter mit positiven Schlagzeilen bekannter zu machen“, unterstreicht Grünbichler, selbst Tennisfan und leidenschaftlicher Hobbyspieler.

Die Zusammenarbeit mit dem ÖTV habe hervorragend funktioniert. Gesprächsthema war auch schon eine Ausrichtung des Herren-Davis Cup, dem Pendant zum „Billie Jean King Cup“ – „da sich alle bei uns sehr wohlfühlen, ist hier eine weitere Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen“, erklärt der Hallenbetreiber.

Voraussetzung ist natürlich einerseits das Heimrecht für Österreich und auch ein Gegner, der das Fassungsvermögen des Multiversum mit maximal rund 2.100 Zuschauer nicht sprengt. Die nächste diesbezügliche Auslosung findet am 27. November statt. „Man wird sehen, was die Zukunft bringt“, so Grünbichler.

Zwei Tonnen Sand für den Tenniscourt

Der Umbau der Haupthalle zum Tenniscourt war übrigens in acht Stunden erledigt. Dafür gesorgt hat der ÖTV mit Unterstützung der Firma „Rebound Sport“ und des Multiversum-Teams um Siggi Hohenegger.

Als Unterlage wurden 370 Platten verlegt und anschließend rund zwei Tonnen Sand darauf verteilt – zum Einsatz kam normaler Dachziegelsand. Unter den Platten sorgten Schaummatten für den Ausgleich von Bodenunebenheiten und eine optimale Flächenelastizität. Beim Abbau wird „der Großteil des Sandes mit Besen und Schaufeln abgetragen und in große Säcke verpackt“, weiß der Hallenbetreiber. Für den Abtransport der Platten sind zwei Lkw nötig.

Das Herz schlägt

