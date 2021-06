Der Showdown naht, wenngleich dessen genaues Startdatum derzeit noch unklar ist. Fix ist nur: Die Entstehung und der Betrieb des Multiversum sowie die Umstände der Genehmigung einer Bundessportförderung werden ein Fall für die Gerichte – oder wie NÖN-Recherchen ergeben, das Gericht. Denn sämtliche möglicherweise strafrechtlich relevanten Anklagepunkte werden am Landesgericht für Strafsachen Wien verhandelt.

Die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), ob die in den Jahren 2010 und 2012 vom Sportministerium zugesagten 7,8 Millionen Euro an Bundessportförderung zurecht genehmigt wurden, ist seit Februar rechtswirksam und wartet dort auf die Verhandlung.

Zwei Verfahren werden verhandelt

Dazu kommt nun noch die Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Denn wie deren Sprecher Friedrich Köhl auf Anfrage der NÖN bestätigt, wurde das Verfahren mit jenem der WKStA zusammengeführt. In Korneuburg ging man einer Anzeige aus dem Jahr 2012 nach, die mögliche strafbare Handlungen im Zuge der Errichtung und des Betriebs des Multiversum in der Ära von Bürgermeister Hannes Fazekas (SPÖ) zum Inhalt hatte. Allen voran geht es um Untreue beziehungsweise Kompetenzüberschreitungen. Die Anklage wurde gegen vier Personen eingebracht – einer erhob dagegen Einspruch, der nun zurückgewiesen wurde. Damit ist die Anklage in allen vier Fällen rechtswirksam und könnte vor Gericht gehen.

Ex-Stadtchef Fazekas unter den Angeklagten

Und das wird auch geschehen, allerdings nicht in Korneuburg, sondern eben am Landesgericht für Strafsachen Wien. Die Zusammenführung der Anklagen war insofern eine mögliche Variante, da drei der vier Angeklagten auch im Fall der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt werden. Namen sind im Grunde keine bekannt, fix ist aber, dass Ex-Stadtchef Fazekas darunter ist. Er gab im NÖN-Gespräch vor knapp zwei Monaten an, froh zu sein, dass die juristische Aufarbeitung des Multiversum nach acht Jahren endlich beginne. Mehr wollte er dazu allerdings nicht sagen.

Mehr Einsicht für Gemeinde

Die Zusammenführung der Anklagen kommt jedenfalls der Stadtgemeinde entgegen. Denn sie ist als Privatbeteiligte lediglich am Verfahren in Korneuburg beteiligt und hatte daher nur in diesem Fall Akteneinsicht. Nun gilt das auch für den WKStA-Fall. „Wir sind automatisch beteiligt. Es ist sicher kein Nachteil , mehr zu wissen“, sagt die amtierende Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Sie hält die Zusammenlegung auch generell für sinnvoll, spare es doch Kosten – statt zwei Verfahren gibt es nur eins – und viele Zeugen hätten in beiden Verhandlungen aussagen müssen, brauchen das aber nun nur einmal.

Bedingt glücklich ist man beim Landesgericht für Strafsachen Wien. Denn damit weitet sich die ohnehin schon 19 Bände umfassende Anklageschrift um weitere 21. „Der Fall wird dadurch noch größer und umfangreicher“, bestätigt Sprecherin Christina Salzborn im NÖN-Gespräch.