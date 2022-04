Musikalischer Auftakt zum Jubiläumsjahr

Werbung

Junge Bands aus Schwechat, wie „E-Violution AllStringStars“, „Stummfilm“ oder „Liquid Air“ zeigten im Schlosshof der Rothmühle, dass eine neue Musikgeneration die Stadt erobert. Merlin Waldhör, Sebastian Waldek, Simon Helscher und Konstantin Seyer brachten mit „Liquid Air“. Alternative-Rock auf die Rannersdorfer Bühne. Das „EViolution-AllStringStars-Projekt“, ein junges Streicherensemble, spielte Rockcovers in Allstarsmanier und Nicolas Pleyer (der Spross vom Schwechater Saxofonisten Edgar Pleyer) sang Jazz-Standards in Begleitung der routinierten Band „Jazzcats“.

Von den bereits bekannten Schwechater Musikformationen brachten am Samstag die „3/4 Schrammeln“ (Alois Tesar und Maria Patera) und die „Gebrüder“ sowie am Sonntag „Wienerlich Spielleut“ mit Andi Pieber, Lucas Kluger und Christian Volek Heurigenflair in die Rothmühle. Highlight am Samstagabend waren „Christoph & Lollo“.

Gewohnt Punk-rockig elektrisierte die Band „Sympathy for Strawberry“ Sonntagnachmittag das Schwechater Publikum, und Bernadette Schlembach (Schwechater Musiker Stammtisch) trat im Duo „Tous Les Deux“, mit den „Jazzcats“ und sogar bei einem Song der „Mojo Blues Band“ (absolute Lieblingsband von Bürgermeisterin Karin Baier) auf. Sowohl „Sympathy for Strawberry“, als auch die „Mojo Blues Band“ haben dem am Sonntag plötzlich verstorbenen Willi Resetarits einen Song gewidmet. „Dort wo Worte versagen, hilft Musik“, meinte Erik Trauner am Fest.

