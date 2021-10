Fälle wie diese sind auch für die Kriminalbeamten der Inspektion Wiener Straße nicht alltäglich. Am Donnerstag wurden die Polizisten zu einem Einbruch in einer Schwechater Wohnung gerufen. Das wäre an sich noch nicht ungewöhnlich, doch was gestohlen wurde, dafür umso mehr: Denn der Täter ließ nur den britischen Kurzhaarkater sowie die Katzentransportbox mitgehen. Aus dem Einbruch wurde damit ein Entführungsfall.

Die Wohnungsinhaberin verdächtigte sofort ihren ehemaligen Lebensgefährten. Dieser habe den Kater zwar damals in die Beziehung eingebracht, doch mittlerweile soll das Tier vom Opfer abgekauft worden sein. Das dürfte der mutmaßliche Dieb jedoch anders in Erinnerung haben. Die Kripo-Beamten nahmen die Ermittlungen auf.

Nach einem Hinweis geriet die Wohnung der Schwester des Verdächtigen in den Fokus. „Wir haben daraufhin die Kollegen in Wien gebeten, in der Wohnung vorbeizuschauen. Tatsächlich entdeckten sie die Katze im Vorzimmer“, berichtet ein Polizist der NÖN. Die Nichte des Verdächtigen berichtete, dass „der Onkel“ den Kater vorbeigebracht habe.

Daraufhin machten sich die Schwechater Beamten auf den Weg in die Bundeshauptstadt, um das Tier wieder abzuholen. „Wir haben den Kater gesichert und der Geschädigten zurückgebracht“, berichtet der Beamte, dass der Kater wieder in der Dreherstraße angekommen ist.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen Einbruchdiebstahl angezeigt.