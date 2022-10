Neuer Parkplatz für Concorde Business Park

Fünf Jahre ist es her, dass das unbebaute Grundstück direkt an der B10 planiert und für eine etwaige Nutzung hergerichtet wurde. Nun fahren seit geraumer Zeit Bagger auf einem Teil des Areals auf – allerdings nicht, um ein zusätzliches Bürogebäude zu errichten, sondern neue Parkflächen.

Wie Amisola, Betreiberfirma des Concorde Business Park, gegenüber der NÖN bestätigt, komme man damit der „hohen Nachfrage“ nach Pkw-Parkmöglichkeiten sowie „insbesondere nach Stellplätzen mit E-Auto-Ladestellen“ nach. Mit der im März eingeführten „Grünen Zone“ für ganz Schwechat, die auch die öffentlichen Straßen des Wirtschaftsparks berührt, habe das nichts zu tun.

In erster Linie sind die Parkflächen auf dem rund 3.650 m² großen Areal für die Vermietung an bestehende Kunden beziehungsweise deren Gäste gedacht. An sich könne aber jeder einen Stellplatz mieten, heißt es seitens Amisola. Die Fertigstellung ist im Laufe des ersten Quartals 2023 geplant, Investitionskosten nennt man gegenüber der NÖN keine.

