Neuerungen bei „Grüner Zone“: Kennzeichen statt Parkkarte

Elektronische Überwachung statt Parkkarte:

Die erste Änderung bringt die Abschaffung der Parkkarte, die bislang hinter der Windschutzscheibe befestigt werden musste. Künftig wird die Überwachung über eine elektronische Kontrolle des Kennzeichens funktionieren. Diese Neuerung gilt für die „Blaue Zone“ in der Innenstadt und die „Grüne Zone“.

Zwei-Jahres-Variante:

Bislang konnten Schwechater für beiden Zonen nur eine Parkberechtigung über ein Jahr lösen – für die „Blaue Zone“ waren 100 Euro plus 51,20 Euro an Gebühren zu zahlen, für die „Grüne Zone“ 95 Euro. Nun wird es für beide Zonen eine Zwei-Jahres-Variante geben. Sie kostet für „Blau“ 200 Euro (exkl. Gebühren) und 170 Euro für „Grün“.

Sportlehrer und Trainer:

Künftig können Sportlehrer und Trainer, die im Schwechater Jugendsport aktiv sind, eine Parkkarte für die „Grüne Zone“ beantragen. Ein Nachweis über die Tätigkeit ist zu erbringen.

Pflegende Angehörige:

Personen, auch Angehörige, die eine Pflegeleistung in Schwechat erbringen, sind ab Jänner für eine Parkkarte in der „Grünen Zone“ antragsberechtigt. Allerdings muss der Gepflegte über einen Hauptwohnsitz in Schwechat verfügen und Pflegegeld beziehen, was nachzuweisen ist.

Gemeinnützige Vereine:

Soziale Dienste, wie Volkshilfe, Hilfswerk oder Caritas, können für ihre Fahrzeuge bereits eine Dauer-Parkberechtigung für die „Grüne Zone“ kaufen. Nun ermöglicht die Stadt das auch gemeinnützigen Vereinen sowie anderen nicht gewinnorientierte Organisationen. Das gilt z.B. für das Palliativteam aus Hainburg.

Rückerstattung:

Mit der Novelle wird es möglich werden, Teile der Jahresgebühr für die „Grüne Zone“ rückfordern zu können. Beispiel: Ist eine Person nur sechs Monate bei einer Firma tätig und kauft sich eine Jahreskarte, kann die Rückerstattung für jedes nicht genutzte Monat aktiv beantragt werden.