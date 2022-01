Neues Geschäft bietet Vinyl und CDs

„Ich bin voll überzeugt, dass man als Fachhändler vom Schallplattenverkauf leben kann“, meinte der Schwechater Andreas Wolf beim NÖN-Interview.

Seit Jahresbeginn hat er das Geschäftslokal in der Franz Schubert Straße (zwischen Fußpflege-Salon und dem Geschirrgeschäft) gepachtet. Früher betrieb an diesem Platz Franz Kößler ein Geschäft für Fernsehtechnik und Unterhaltungselektronik.

Die Stadtgemeinde Schwechat renovierte das Lokal noch Anfang Jänner und jetzt geht es für Wolf ans Einrichten. Der Schwechater hat 40 Jahre Know-how in der Musikbranche gesammelt und viele Jahre beim Plattenlabel Universal Music Austria gearbeitet. Im zukünftigen Shop will er circa ⅔ Schallplatten und ⅓ CDs als Tonträger anbieten.

Nahversorger mit Raritäten und jeder Menge Standards

„Mit dieser Geschäftseröffnung in Schwechat erfülle ich mir einen lang gehegten Traum“, freute sich der 57-Jährige. Auf circa 45 m² Verkaufsfläche und einem zusätzlichen Lager möchte der Musikexperte Raritäten und jede Menge Standards anbieten. „Ich sehe mich als Nahversorger und werde mich bemühen, Platten- und Musikwünsche jedes Kunden zu erfüllen“, so Wolf. Laut dem Neo-Geschäftsmann gäbe es in der näheren Umgebung keinen vergleichbaren Fachhandel.

Seit das Plakat der Stadtgemeinde mit der Information, dass hier ein Schallplattengeschäft entsteht, im Schaufenster hängt, haben schon einige Leute gefragt, ob Wolf auch alte Plattensammlungen ankaufe. „Fürs Erste verkaufe ich nur neugepresste Platten und CDs und keine Secondhandware“, erklärt der Shoppächter im Interview. Er werde aber schauen, wie sich sein Geschäft entwickle und auf Strömungen und Bedürfnisse reagieren.

