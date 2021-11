Neues Lokal mit Hawaiianischem Touch

„Wir bringen das hawaiianische Schüsselkonzept ,Poke-Bowls‘ mit österreichischem Touch hier nach Schwechat“, freut sich Layla Neubauer, die Geschäftsführerin des Bistros „Bowl Kuchl“.

Das Lokal eröffnet am 27. November in der Wiener Straße 46. Der neue Food-Trend mit warmen Reis, rohen Fisch, frischem Gemüse und vielfältigen Dressings, wird vom „Bowl-Kuchl“-Team noch mit Schnitzel, Kaspressknödel und weiteren österreichischen Spezialitäten als Varianten erweitert.

„Auch süße Bowls wird es geben“, so Neubauer. Die Geschäftsführerin absolvierte die Tourismusschule in Wien 22 und die FH Wieselburg. Ihr Lebensgefährte Raphael Fasching, steigt neu ein ins Gastrogeschäft und wird einen Koch bei der Zubereitung der Poke-Bowls unterstützen. Schon am 26. November lädt das Team Foodblogger zum Testen ein.