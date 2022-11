OMV macht Plastik wieder zu Rohöl

Erstmals vorgestellt wurde die weltweit patentierte Technologie vor vier Jahren: Bei der 60-Jahr-Feier nahm die OMV in Schwechat damals auch die neue ReOil-Anlage in Betrieb. Über sieben Jahre forschten die Experten der OMV, angeführt von Wolfgang Hofer, an der Methode, aus Kunststoff wieder Rohöl herzustellen. Ziel ist es, ein Drittel der Kunststoff-Abfälle damit wieder zu Rohöl zu verarbeiten.

Ziel: Von linearer zur Kreislaufwirtschaft

Nun will die OMV mit dem Beratungs- und Energieunternehmen Wood gemeinsame Sache machen, um die Technologie kommerziell lizenzieren zu lassen. Bis Mitte 2023 soll die Zusammenarbeit verbindlich werden.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Wood und darauf, ein Lizenzangebot bereitzustellen, welches Lizenznehmern weltweit ermöglicht, zukünftige Kreislaufwirtschaftslösungen zu nutzen. Dies entspricht der strategischen Vision der OMV, einen grundlegenden Wandel von einem linearen zu einem zirkulären Geschäftsansatz zu vollziehen“, erklärt dazu Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Nachdem die Pilotanlage 2018 in Betrieb gegangen war, entschied man sich 2021 zum Bau einer ReOil-Demonstrationsanlage mit 16.000 Tonnen pro Jahr, die nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Die Anlage soll unter anderem eine Rückverfolgung entlang der Lieferkette ermöglichen und bestätigen können, dass Unternehmen Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Bis 2026 soll die ReOil-Anlage zu einer industriellen chemischen Recyclinganlage ausgebaut werden, die eine Verarbeitungskapazität von bis zu 200.000 Tonnen pro Jahr haben soll. Damit sollen herkömmliche Rohstoffe für die Kunststoffherstellung ersetzt werden und erhebliche Treibhausgas-Einsparungen erzielt werden.

„Diese Technologie ermöglicht die Wiederverwendung von Altkunststoffabfällen und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zur Wertschöpfung und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können. Wir freuen uns, gemeinsam mit der OMV die Lizenzierung dieser Technologie zu unterstützen“, so Ken Gilmartin, Chief Executive Officer von Wood.

Zukunft liegt im Kreislauf

