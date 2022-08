OMV will im Herbst in Vollbetrieb sein

Werbung

Die Reinigung und Überprüfung der OMV-Raffinerie nahm am 3. Juni bekanntlich ein böses Ende: Bei der Wasserdruckprobe entstand in der großen Destillationskolonne ein Riss. Die Folgen sind schwerwiegend. Das zeigte sich nun auch bei der Halbjahresbilanz des Konzerns.

Seither wird die Raffinerie mit 20 Prozent der Kapazität betrieben. Die Auslastung hat sich auf 76 Prozent verringert. Auf das Gesamtergebnis waren die Auswirkungen jedoch vernachlässigbar. Schließlich hat die OMV im ersten Halbjahr ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr auf 5,6 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Letztendlich hat der Öl-, Gas- und Chemiekonzern von den hohen Gas- und Ölpreisen profitiert.

Um die Raffinerie in Schwechat möglichst schnell wieder in Vollbetrieb nehmen zu können, wurden mehrere Maßnahmen parallel gesetzt. Immerhin werden in der betroffenen Kolonne normalerweise rund 24.500 Tonnen Öl am Tag destilliert und ein großes Gebiet in Zentral- und Osteuropa versorgt.

So wurde ein alternatives Versorgungssystem installiert, das seit nunmehr eineinhalb Monaten in Betrieb ist. Zusätzlich wurden extra Entladungskapazitäten auf der Schiene geschaffen. „Zehnmal so viel kommt derzeit auch über die Donau“, erklärte Martijn van Koten, OMV Executive Officer Refining. Er bedankte sich auch bei den Regierungen, die in der ersten Phase nach dem Zwischenfall Reserven zur Verfügung stellten.

Taskforce untersucht den Zwischenfall

Außerdem wurde eine Taskforce gegründet, die den Zwischenfall untersucht. „Externe Experten versuchen, die Ursache aufzuklären, um technische Verbesserungen für die Zukunft vorzunehmen“, so Van Koten.

Dafür musste erst der rund 77 Tonnen schwere Kolonnenkopf abgetrennt und rund 150 Tonnen an Einbauten aus der Kolonne entfernt werden. Ziel ist es nun, den Sumpfbereich der Kolonne zu verstärken. „Die Materialien für den neuen Sumpf sind bereits hergestellt und müssen jetzt eingebaut werden“, so Van Koten. Wie lange das dauern wird, könne man nicht mit Bestimmtheit sagen. Man hoffe aber, im September oder Oktober wieder in Vollbetrieb gehen zu können. Vor der Inbetriebnahme soll jedenfalls eine Qualitätsprüfung und eine TÜV-Prüfung erfolgen.

Die Kosten für den Stillstand und die Reparatur seien zwar von einer Versicherung gedeckt, allerdings betrage allein der Selbstbehalt für den Stillstand rund 200 Millionen Euro und jener für die Reparaturkosten rund 40 bis 50 Millionen Euro, auf denen die OMV sitzen bleibe.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.