Opposition fordert Vergünstgung bei Parkpickerl

Die Inflation wird im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei etwa elf Prozent liegen. Haupttreiber sind die hohen Energie- und Treibstoffpreise. Diese Teuerung nahmen ÖVP und FPÖ zum Anlass, unabhängig voneinander in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Dringlichkeitsanträge einzubringen. Das verbindende Thema: Entlastung der Schwechater über Vergünstigungen bei den Kosten für die Jahres-Parkkarte in der „Grünen Zone“.

Konkret forderten die Freiheitlichen die Kosten für die Parkkarte nach Fischamender Vorbild von 95 Euro auf 50 Euro zu reduzieren. Zudem sollte die Parkberechtigung zwei Jahre statt wie bisher eines gelten. Die Gültigkeitsdauer hatte auch der Antrag der Volkspartei zum Thema. Sie schlugen vor, die Parkkarte um ein Jahr bis Ende Februar 2024 zu verlängern – ohne Zusatzkosten.

Evaluierung der „Grünen Zone“ läuft

Tatsächlich auf die Tagesordnung hat es aber keiner der Anträge geschafft. Die Mehrheit der Mandatare – allen voran SPÖ, Grüne und NEOS – sahen die Dringlichkeit für eine Behandlung in dieser Sitzung nicht gegeben. Die Vorschläge wurden an den zuständigen Gemeinderatsausschuss verwiesen und dort behandelt.

Für Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) kommen die Forderungen von Schwarz und Blau schlicht „zur falschen Zeit“, wie sie im NÖN-Gespräch betont. Denn die „Grüne Zone“ sei erst im März in Kraft getreten, eine Jahresabrechnung gebe es daher noch keine. Zudem „läuft gerade die Evaluierung, an welchen Rädchen gedreht werden könnte“.

Zudem hält die rote Stadtchefin beide Vorschläge für nicht umsetzbar. Aus ihrer Sicht hinke der Vergleich der FPÖ zwischen einer gebührenfreien Kurzparkzone in einer 5.600-Einwohner-Stadt wie Fischamend mit dem Konzept der „Grünen Zone“ in der 20.000-Einwohner-Stadt Schwechat. Und eine Gültigkeitsverlängerung ohne Zusatzkosten, wie es die ÖVP will, gehe schon aus finanziellen Gründen nicht. „Die Parkraumüberwachung muss ja trotzdem weiterlaufen und bezahlt werden“, hält Baier fest.

Und: Das übergeordnete Ziel sei letztlich, den innerstädtischen Pkw-Verkehr zugunsten des öffentlichen oder Radverkehrs einzudämmen. Daher habe man sich verpflichtet, etwaige Überschüssen direkt in den Öffi- oder Radwegausbau zu investieren. Grundsätzlich untermauert die Bürgermeisterin einmal mehr, dass die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung daher nie ein Mittel sein könne, um Budgetlöcher zu stopfen.

