Wer um 7 Uhr zur „Park & Ride“-Anlage beim Schwechater Bahnhof vorfährt, hat zumeist schon Pech gehabt. Die Stellflächen sind voll, daher weichen viele Pendler in die kurzparkzonen-freien Straßen und Gassen der Umgebung aus. Ebenfalls regelmäßig verparkt sind kostenfreie Gebiete wie beim Freizeitzentrum.

Die Kapazitäten der Hotspots sind jetzt schon fast ausgeschöpft. Daher blicken viele Schwechater, unter anderem die Vertreter von ÖVP und Grünen – die einen Runden Tisch zum Thema fordern – besorgt ins benachbarte Wien. Oder vielmehr in den Nachbarbezirk Simmering. Denn dort kämpft man mit einer ähnlichen Problematik und will dieser mit einem Parkpickerl Herr werden. Dass Autofahrer bei einer rigorosen Parkraumpolitik automatisch in nahe gelegene Gebiete ohne Kurzparkzone ausweichen, liegt in der Natur der Sache.

In Schwechat gibt man sich betont ruhig. Allerdings hängt das Damoklesschwert einer Kurzparkzonenerweiterung in Simmering nun wieder ein Stückchen tiefer. Mit den Stimmen von FPÖ, SPÖ, Grünen und ÖVP wurde nämlich in der Bezirksvertretung die Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Simmering fixiert. Ausgenommen sind nur Industriegebiete. In Kraft treten soll sie im November. Laut Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) sah man sich zum Handeln gezwungen, denn die Parkplatz-Situation sei „prekär“. Kippen könnte den Beschluss lediglich eine Entscheidung für eine wienweit gültige Parkraumbewirtschaftung.

Schwechat in regem Kontakt mit Simmering

Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) sieht sich trotz der Entwicklungen in Simmering nicht unter Druck gesetzt. „Wie auch zu anderen Überschneidungsthemen zwischen Simmering und Schwechat sind Bezirksvorsteher Stadler und ich in regelmäßigem Austausch“, lässt sie auf NÖN-Anfrage wissen. Auch in Hinblick auf eine mögliche Kehrtwende durch eine wienweite Lösung, sieht sich die Stadtchefin gut gerüstet. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine erkennbare Einigkeit zwischen den Wiener Bezirken – wir haben die Situation im Auge und verfügen über die nötigen Kontakte um nichts zu versäumen“, betont Baier.

In Schwechat selbst arbeite man zielstrebig an einer Parkraumlösung. Aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen gab es eine geringfügige Verzögerung. So kann der Verkehrsplaner, der für die Stadt Anfang des Jahres eine Studie erstellt hat, erst in den kommenden Tagen seine Ergebnisse präsentieren. Der Experte wird bei diesem „parteienübergreifender Infotermin“ auch für eine Diskussion zur Verfügung stehen, wie die Bürgermeisterin festhält. Eine Entscheidung, wie die Lösung letztlich aussieht, werde dann fallen, wenn „diversen Ideen und Anregungen unserer Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, verbunden mit den Ergebnissen der Erhebung in einem Konzept zusammengeflossen sind“, unterstreicht Baier.