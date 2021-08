Die Parkraum-Bewirtschaftung war am Montag sowohl bei der SPÖ als auch bei den Grünen Thema Nummer eins. Zum einen geht es um die Parkraumbewirtschaftung in Schwechat selbst, zum anderen aber auch um jene in Wien. Denn Wien will ja mit März 2022 das flächendeckende Parkpickerl einführen – und das wird sich freilich auch auf Schwechat auswirken. Schließlich gehört Schwechat noch zur Kernzone 100 und ist bei Pendlern daher jetzt schon beliebt, um in die Öffis umzusteigen.

Am Schwechater Bahnhof ist die Park & Ride-Anlage schon jetzt oft hoffnungslos überlastet. Mit dem Parkpickerl in Wien wird sich die Situation wohl weiter zuspitzen. Burggraf

Bei den Grünen ist dieser Umstand Anlass dafür, dass sie einmal mehr ihre Forderung nach einer Verlängerung der Straßenbahn bis nach Schwechat bekräftigen. „Die Straßenbahn Linie 72 bis nach Schwechat zu verlängern, ist schon eine lange Forderung der Grünen Simmering und Schwechat. Ein Baubeginn mit 2022 ist möglich“, sieht Grün-Stadtrat Simon Jahn bei der Straßenbahn auch enorme Vorteile im Vergleich zu den vorhandenen Buslinien.

Er erwartet sich dadurch nicht nur Vorteile für die Pendler, sondern auch für die Schwechater Wirtschaft. „Eine weitere leistungsstarke Verbindung nach Wien ist neben der S7 ein Muss für uns“, so Jahn. Schützenhilfe bekommt Jahn dabei auch von der Grünen Landessprecherin Helga Krismer: „Die Bewertung eines 2,6 km langen Straßenbauprojektes kann nicht Jahre dauern, wie ÖVP NÖ und SPÖ Wien es anlegen. Es braucht heute den Öffi-Ausbau“, spricht Krismer eine Einladung „zum Austausch bezüglich Parkraumkonzept“ an Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) aus.

Bürgermeisterin Karin Baier setzt auf Bürgerbeteiligung. privat

Aber auch die Wiener Grünen stoßen ins selbe Horn. Sowohl Landtagsabgeordnete Heidemarie Sequenz als auch der Wiener Bezirksrat Andreas Fritsch äußern sich kritisch über die Wiener Parkpickerlpläne und sprechen sich für eine gemeinsame Lösung mit Schwechat aus.

Es gibt eine Vorstudie, mehr nicht.“ Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ)

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) spricht sich wie schon bisher grundsätzlich ebenfalls für eine Verbesserung der Öffi-Anbindung aus. Dass sich ein Ausbau der Straßenbahn bis zum März 2022 ausgeht, das hält sie allerdings für unrealistisch. „Wir hatten schon Termine dazu in Wien und mit NÖ Landesrat Schleritzko. Dafür brauche ich keine Grünen, die fünf Jahre nichts getan haben“, meint Baier.

SPÖ will mit Bürgern Konzept erarbeiten

Der Stand der Dinge in Sachen Bim-Verlängerung sei noch sehr unausgegoren: „Es gibt eine Vorstudie, mehr nicht“, so Baier. Darin sei von einer Umkehrschleife für die Straßenbahn just an der Stelle die Rede, an der die Stadt die neue Volksschule errichtet. Außerdem gebe es dort keinerlei Parkmöglichkeiten. „Die Leute müssen zur Straßenbahn aber auch irgendwie hinkommen.

Ich glaube, dass das noch nicht ganz durchdacht ist“, so Baier, die nun in die Verhandlungen eingebunden werden soll. „Wir haben uns reinreklamiert und werden ab der nächsten Gesprächsrunde dabei sein“, so Baier. Sie sei freilich für eine bessere Öffi-Anbindung. „Uns hat aber niemand gefragt, ob wir die Bim so haben wollen, oder nicht doch die wesentlich günstigere Ertüchtigung des Busnetzes“, betont Baier, dass letztendlich alles eine Geldfrage sein werde. Finanzierungsmodell sei bislang aber noch keines besprochen worden.

Die SPÖ will vielmehr in Schwechat nun die Bevölkerung in die Erstellung eines Verkehrs- und Parkraum-Konzepts einbeziehen. Gerade in diesem Bereich gebe es oft keine „schnellen und einfachen Lösungen“. Die Bürger sollen sich einbringen, ihre Ideen und Bedenken artikulieren können. Dazu soll es im Herbst, sofern es die Covid-Situation zulässt, eine öffentliche Enquete mit Bürgerbeteiligung und Beiziehung von Fachexperten geben. Dabei sollen die bisher erarbeiteten möglichen Varianten einer Parkraumlösung ab 2022, aber auch andere wesentliche Fragen eines „Verkehrskonzepts mit Zukunft“ diskutiert werden.

Verkehrs-Stadtrat Walter Schaffer (SPÖ): „Gerade das Thema Verkehr ist ein sehr emotionales, bei dem es immer Pro- und Kontra-Meinungen gibt.“ Man werde es nie allen recht machen können. Es sei aber wichtig, dass sich die Menschen „aktiv einbringen können“, ist Schaffer überzeugt.