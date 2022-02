Schwechat: Parkschein-Verkaufsstellen fixiert

Wer ab kommenden Dienstag in Schwechat parken will, der braucht entweder eine Parkkarte, die es aber nur für Personen mit Hauptwohnsitz um 95 Euro zu kaufen gibt, oder Parkscheine. Die Parkgebühr kann auch per Handyparken entrichtet werden.

Die im passenden Grün gehaltenen Parkscheine gibt es für 15 Minuten (gratis), 30 Minuten (0,50 Euro), 1 Stunde (1 Euro) oder 1 Tag (6 Euro). Nun hat der Gemeinderat die Verkaufsstellen der Parkscheine beschlossen, diese sind:

Schwechat:

Trafik Skrdla, Brauhausstraße 16/1/3

Trafik Berka, Himberger Straße 2

Trafik Gausterer, Wiener Straße 26

Gasthaus Felmayer, Neukettenhofer Straße 2-8/1

Gasthaus Angelis, Johann Burkl-Gasse 1

Shell-Tankstelle, Bruck Hainburger-Straße 2A

Arion Hotel, Mühlgasse 30

Rathaus, Rathausplatz 9

Rannersdorf:

Trafik Varga, Brauhausstraße 43

Trafik Eichinger, Brauhausstraße 80

SVS-Stadionkantine Rudolf-Tonn Stadion, Franz Schuster-Straße

Mannswörth:

Nah & Frisch Höllermann, Mannswörther Straße 70

Hotel Hein, Mannswörther Str. 94

Kledering:

Trafik und Pension Sprinzl, Klederinger Straße 86

Die sogenannte "Grüne Zone" gilt im gesamten Stadtgebiet, ausgenommen dort wo bereits die bestehende Kurzparkzone gültig ist.

