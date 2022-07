Pensionisten-Ärger um „Grüne Zone“

Werbung

Peter Madel spürt eine wachsende psychische Belastung. Der 75-Jährige wohnt in einer Wohnung in der Schweningergasse direkt neben dem Felmayergarten. Genießen kann er das Kleinod mitten in Schwechat aber kaum, denn er ist aufgrund seiner körperlichen Probleme so gut wie nicht mobil. „Einmal die Woche geht eine Physiotherapeutin der Caritas mit mir spazieren. Sonst sitze ich in meiner Wohnung fest“, erzählt der Pensionist im NÖN-Gespräch.

Er wohnt alleine, kommt nach eigener Aussage aber ganz gut klar. Dennoch fürchtet er zunehmend zu vereinsamen. Für Madel mit ein Grund: Die kostenpflichtige „Grüne Zone“. Er habe zwar drei Bekannte, die ihm freundschaftlich etwa bei Besorgungen zur Hand gehen, doch sie sind entweder nicht aus Schwechat oder haben eine Garage.

Das heißt also, wenn sie „länger bei mir bleiben, wird es teuer“, kritisiert er. Er habe nun deutlich weniger private Kontakte. „Das geht vielen Rentnern so“, ist der 75-Jährige, der früher als Leihopa aktiv war, überzeugt.

Madel hat auch gleich einen Lösungsvorschlag parat: Die Stadtgemeinde soll auch Nicht-Autobesitzern wie ihm mit Hauptwohnsitz in Schwechat eine Parkkarte ermöglichen. „Die Parkkarte kann ja auf die genaue Adresse laufen und man könnte sie für Besuche verwenden“, erklärt er.

SPÖ-Stadtrat verweist auf niedriges Kostenniveau

Eine derartige Lösung kommt für Verkehrsstadtrat Walter Schaffer (SPÖ) jedoch nicht infrage. „Damit öffnen wir nur Tür und Tor für Auswärtige, die wir eigentlich draußen haben wollen“, hält er fest. Zudem würde ein dreistündiger Besucher drei Euro kosten – „da kostet ein Krügerl mehr“, unterstreicht er die niedrig angesetzte Kostenlatte. Zudem glaube er doch, dass man sich drei Euro für einen Besuch leisten könne.

Generell betont der rote Verkehrsstadtrat einmal mehr, dass die flächendeckende Kostenpflichtigkeit für das Parken „ein Volltreffer“ sei. Die Rückmeldungen wären überwiegend positiv und andere Gemeinden, die auf ein schrittweises Einführen der Parkraumbewirtschaftung gesetzt hatten, nun nachziehen würden.

Schaffer weist jedoch daraufhin, dass es im Herbst kleiner Nachbesserungen geben werde, die derzeit evaluiert und dann noch im Detail besprochen werden müssen.

