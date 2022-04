Polizei-Duo spendet medizinische Hilfsgüter

Werbung

„Eigentlich wollten wir die Hilfsgüter selbst zur polnisch-ukrainischen Grenzen fahren. Aber das ist für Private gar nicht so einfach“, erzählt Hubert Pitschko. Der Schwechater Kriminalpolizist und sein Kollege Manfred Vaverka haben aus Eigeninitiative und dem Wunsch zu helfen medizinische Bedarfsprodukte, Hygieneartikel und Lebensmittel gesammelt.

Nachdem Eigentransport nicht möglich war, haben die Beamten der Polizeiinspektion Wiener Straße die Hilfsgüter zur St. Barbara-Kirche nach Wien gebracht. „Manfred hat sich dafür einen Transporter der Feuerwehr Rannersdorf ausgeborgt“, berichtet Pitschko. Die Barbarakirche ist die Pfarrkirche der Ukrainischen Unierten Kirchengemeinde, von dort aus werden seit Kriegsbeginn Hilfslieferungen organisiert. „Für Organisationen ist der Transport leichter“, weiß der Gruppeninspektor.

Der Großteil der Spenden waren Bedarfsartikel für den Spitalbetrieb in der Ukraine. „Das habe ich über meine Schwester und ihren Arbeitgeber organisiert. Von dort haben wir 50 bis 60 Kartons an Einweghandschuhen, Einwegmasken etc. bekommen“, berichtet Pitschko.

