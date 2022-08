Probleme rund um Urlaub häufen sich laut Arbeiterkammer

Langweilig wurde dem Team der AK-Bezirksstelle Schwechat im ersten Halbjahr defintiv nicht. Rund 9.000 Menschen suchten den Rat der AK-Experten. „Dabei ging es manchmal lediglich um rasche Auskünfte und Informationen zu Kurzarbeit, einvernehmlicher Lösung, Kündigung, Quarantänebestimmungen, Homeoffice und Freistellung wegen Kinderbetreuung“, erzählt Bezirksstellenleiterin Marianne Landa.

In fast 4.900 Fällen benötigten die Menschen hingegen weiterführende Beratung und Unterstützung in konkreten Problemfällen. „Gerade die aktuelle Krise macht einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, sagt Landa. Insgesamt hat die Bezirksstelle Schwechat im ersten Halbjahr mehr als 1,2 Millionen Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region gesichert.

20,3 Millionen Euro an Nachzahlungen

Im ganzen Land waren es 75.000 Arbeitnehmer, die die Hilfe der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz in Anspruch genommen haben. „Wir haben 20,3 Millionen Euro an Nachzahlungen für die Betroffenen erreicht“, zieht Kammerrat und NÖ-Landtagsabgeordneter Rene Pfister Bilanz.

Auffällig waren diesmal die zahlreichen Probleme beim Thema Urlaub. So „vergaßen“ zahlreiche Arbeitgeber, nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, noch offenen Urlaub auszubezahlen. So erging es auch einem Beschäftigten, der sein Arbeitsverhältnis nach fünf Arbeitsjahren bei einem Unternehmen in der Region Schwechat einvernehmlich auflöste. In der Endabrechnung war zwar der Urlaubszuschuss, aber nicht die Urlaubsersatzleistung.

Erst als ihm ein Schreiben des AMS ins Haus flatterte, in dem eine Rückforderung des Arbeitslosengeldes verlangt wurde, weil der gleichzeitige Bezug von Urlaubsersatzleistung und Arbeitslosengeld nicht erlaubt ist, wurde der Mann hellhörig und wandte sich an die Arbeiterkammer Schwechat. Der ehemalige Arbeitgeber des Betroffenen hatte den Resturlaub zwar bei der ÖGK gemeldet, aber nicht zur Auszahlung gebracht. Der Betroffene hatte noch 18 offene Urlaubstage, für die die AK 2.423 Euro für ihn einforderte. Der Betrag wurde innerhalb von einer Woche ausbezahlt.

Immer wieder gab es auch Probleme, dass Arbeitnehmer ihren Urlaub überhaupt antreten konnten. Ein weiteres Thema ist die sechste Urlaubswoche, die Arbeitnehmern ab 25 Jahren im gleichen Betrieb zusteht. Die erreichen heutzutage aber nur mehr wenige. Ein durchschnittliches Arbeitsverhältnis dauere in Niederösterreich weniger als elf Jahre. Die AK fordert die sechste Urlaubswoche daher grundsätzlich nach 25 Arbeitsjahren, egal bei wie vielen Dienstgebern.

