Punschtrinken für den kleinen Leon .

Der Benefiz-Punsch des Motorradclubs „Die Echtn“ ist seit Jahren ein fixer Bestandteil in der vorweihnachtlichen Zeit in Schwechat. Heuer geht der Reinerlös der Veranstaltung an den 9-jährigen Leon, der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt.