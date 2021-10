: Die seit Wochen auf hohem Niveau liegenden Infektionszahlen sind laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ausschlaggebend für die neuerliche Inbetriebnahme der Drive-In-Teststation in Rannersdorf. Gleiches gilt auch für den Standort Krems. Das Testen bleibe weiterhin ein bedeutender Bestandteil der Corona-Strategie, so die Gesundheitslandesrätin.

In den Drive-In-Standorten werden jedoch ausschließlich PCR-Tests von Verdachtsfällen und Kontaktpersonen durchgeführt. In Anspruch genommen werden kann das Angebot nach Aufforderung durch die telefonische Gesundheitsberatung 1450 oder durch die niederösterreichische Gesundheitsbehörde. "Ohne Voranmeldung gibt es hingegen keine Möglichkeit, sich testen zu lassen", unterstrich Königsberger-Ludwig.

Ab Montag stehen in Niederösterreich neun solcher Teststationen zur Verfügung. Neben Schwechat und Krems gibt es Standorte in St. Pölten, Amstetten, Korneuburg, Münchendorf (Bezirk Mödling), Mistelbach, Wiener Neustadt und in Zwettl. Geöffnet sind die Drive-Ins jeweils täglich von 8 bis 16 Uhr.