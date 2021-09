Baggern, Pritschen oder ein platzierter Shot - das alles können Beachvolleyball-Fans nun wieder auf einem öffentlichen und damit kostenlosen Platz genießen. Die Errichtung der neuen Plätze an der Rannersdorfer Wallhofgasse ist abgeschlossen. Zudem gibt es mit dem Neubau nun zwei Plätze statt nur einem wie früher. Bis auf eine Wintersperre sind die großen Sandkisten täglich nutzbar.

Apropos Sand: Beim Auffüllen der Beachvolleyballplätze ließ sich die Stadtgemeinde etwas besonderes einfallen. So wurde Sand von der Europameisterschaft in Wien, die am 15. August zu Ende gegangen war, angekauft. Damit konnte eine hochwertige Spielfläche zu einem sehr günstigen Preis geschaffen werden, freuen sich Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) und Stadtrat Peter Pinka (Grüne) in einer Aussendung.

Die neue Anlage dient auch den Volleyball-Spielern der Sportvereinigung Schwechat (SVS) als Trainingsfläche. Einer der Plätze wird dafür auch regelmäßig genutzt werden, der zweite wird hingegen stets der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.